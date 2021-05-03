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Россия готовит нестандартного "убийцу" авианосцев - "властелина океанов"
03 мая 2021, 04:25 • 151 • Политика
Россия готовит нестандартного "убийцу" авианосцев". Речь идёт о необычном морском беспилотнике, который, как ожидают эксперты, станет "властелином океанов".
Как рассказал источник в российском оборонно-промышленном комплексе, в ближайшем будущем планируется создать систему боевых подводных беспилотников, которые будут действовать не поодиночке, а роем, пишет "Газета.ру". Управляться рой будет искусственным интеллектом, который сможет сам решать, на каких направлениях атаковать и как обмануть ожидания противника. Такие дроны смогут уничтожать не просто корабли, а целые авианосные группы. Предполагается, что внедрение подобного оружия приведёт к полному переосмыслению морских боёв.
Водоизмещение беспилотников составит максимум 500-1000 тонн. Главная задача аппарата - незаметно подобраться к противнику и уничтожить его. Несомненным преимуществом беспилотников является их невысокая цена. Даже если аппарат будет уничтожен противником, это не подорвёт позиции ВМС России.
Напомним, что ранее Россия уже объявила о создании подводного беспилотника "Посейдон", который навёл ужас на США и Великобританию. Дело в том, что аппарат способен двигаться очень быстро и на большой глубине, что позволяет ему максимально близко подойти к цели, обходя защитные системы. А способность нести ядерное оружие превращает его в самую смертоносную машину, которая имеется сегодня на вооружении.
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