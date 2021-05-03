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Россия готовит нестандартного "убийцу" авианосцев - "властелина океанов"

03 мая 2021, 04:25  •  151 • Политика
Россия готовит нестандартного "убийцу" авианосцев". Речь идёт о необычном морском беспилотнике, который, как ожидают эксперты, станет "властелином океанов".
Как рассказал источник в российском оборонно-промышленном комплексе, в ближайшем будущем планируется создать систему боевых подводных беспилотников, которые будут действовать не поодиночке, а роем, пишет "Газета.ру". Управляться рой будет искусственным интеллектом, который сможет сам решать, на каких направлениях атаковать и как обмануть ожидания противника. Такие дроны смогут уничтожать не просто корабли, а целые авианосные группы. Предполагается, что внедрение подобного оружия приведёт к полному переосмыслению морских боёв.
Водоизмещение беспилотников составит максимум 500-1000 тонн. Главная задача аппарата - незаметно подобраться к противнику и уничтожить его. Несомненным преимуществом беспилотников является их невысокая цена. Даже если аппарат будет уничтожен противником, это не подорвёт позиции ВМС России.
Тот, кто доведёт эту технологию до конца, получит неоспоримые преимущества в ведении вооружённой борьбы на море. Он станет, без всякого преувеличения, властелином океанов, - говорят специалисты.
Напомним, что ранее Россия уже объявила о создании подводного беспилотника "Посейдон", который навёл ужас на США и Великобританию. Дело в том, что аппарат способен двигаться очень быстро и на большой глубине, что позволяет ему максимально близко подойти к цели, обходя защитные системы. А способность нести ядерное оружие превращает его в самую смертоносную машину, которая имеется сегодня на вооружении.

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