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Россия готова выйти из ПАСЕ: Пётр Толстой заявил о главном русском условии

12 мая 2021, 14:55  •  278 • Политика
Глава делегации России в ПАСЕ Пётр Толстой заявил, что наша страна готова выйти из ассамблеи в случае попыток дискриминации. И это главное русское условие.
Вице-спикер Госдумы, глава делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы Пётр Толстой в эфире программы "Док-ток" на Первом канале подчеркнул, что русские готовы оставить ПАСЕ, если в нашем отношении будут допущены попытки дискриминации.
"Мы уже выходили из ПАСЕ, - напомнил Толстой. - И выйдем ещё".
В то же время Толстой добавил, что ПАСЕ - это единственная площадка, где Россия может объяснять, "как мы видим мир". При этом русские говорят открыто, придерживаясь собственной позиции, а наши оппоненты реализуют чужой сценарий:
"Разница уже настолько большая, что эти объяснения часто просто не имеют смысла. Когда 30 стран видят так, как им сказали из Вашингтона или Лондона, а ты им говоришь: нет, это не так, это хайли-лайкли", - сказал Пётр Толстой.
Более того, ситуация подчас доходит до абсурда. Ведь представители иностранных делегаций даже не знают, что на Украине живут русские, подчеркнул Пётр Толстой:
"Они не понимают: как это так - один народ, это же другое государство. Я отвечаю: а как у вас ГДР и ФРГ жили? Вы забыли это?"
И, кстати, говоря об украинском политике Алексее Гончаренко, Толстой отметил, что его выходки терпеть легко, по крайней мере, в сравнении с "двойными-тройными стандартами, которые провозглашаются как норма".

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