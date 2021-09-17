Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
"Про уродов и людей": 1,5 минуты речи Марии Захаровой перевесили "...
Киев готов оставить Европу без российского газа из-за "Северного потока-2...
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило...
Главная / Политика

Россия готова выстоять перед санкциями против "Северного потока - 2" - Медведев

17 сентября 2021, 22:20  •  84 • Политика
Дмитрий Медведев. Фото: Dmitry Medvedev / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Страна живет в таком режиме с 2014 года, указал политик
Российская сторона не испытывает опасений из-за возможных санкций, которые связаны с запуском трубопровода "Северный поток – 2". Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По словам госслужащего, у Москвы отсутствуют опасения на этот счет – страна живет в подобном режиме уже семь лет. Т
Таким образом зампред Совбеза ответил на вопрос журналиста DW о том, опасается ли он очередных ограничений в случае воспрепятствования  РФ газовому транзиту через украинскую территорию.
Медведев выразил сожаления по поводу того, что сам "дух отношений" претерпел ряд ощутимых изменений. Однако Российская Федерация продолжила развитие, нарастив ряд своих возможностей. Поэтому очередные контрмеры страна сможет пережить.
В настоящее время, считает чиновник, европейские и американские политические элиты исполняют "ритуальный танец" – ЕС преследует свои интересы, пока Штаты пытаются признать факт того, что проект состоялся.
Вся история, связанная с "Северным потоком – 2", в значительной степени содержит отстаивание Соединенными Штатами своих коммерческих интересов, которое проводилось на основе недобросовестной конкуренции на европейском рынке – Медведев полагает, что такую позицию заняла администрация Трампа.
Команда Байдена, продолжил чиновник, понимает ситацию лучше своих предшественников – Белый дом нашел с ФРГ компромисс по этому вопросу. Несмотря на массовые оговорки вокруг санкций, проект уже скорее оценивается Западом как состоявшийся и не страдает от попыток срыва.
Если Берлин, указал Медведев, зависим от российских энергоресурсов, то Москва же испытывает зависимость от цен, формируемых на рынке, так как заинтересована в приобретении поставляемых объемов со стороны Германии. 
"Поэтому это взаимовыгодный процесс", – указал российский госслужащий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





84
Источник
Похожие новости
17 сентября 2021, 01:15
"Про уродов и людей": 1,5 минуты речи Марии Захаровой перевесили "компромат на Лаврова"
17 сентября 2021, 01:15
Трамп впервые сделал столько комплиментов русским
17 сентября 2021, 05:50
Польша решила жить без русского газа. Эксперт дал однозначную оценку: "Будет как с Украиной"
17 сентября 2021, 09:30
В Китае рассказали о "неожиданном" ответе Лаврова США
17 сентября 2021, 03:05
Франция отменила совместные с США торжества после "удара в спину" от Австралии
17 сентября 2021, 07:40
Зеленский объединился с энергетиками и силовиками против "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 сентября 2021, 13:05
"Вам стоит заткнуться": посол Китая в США резко осадил американцев
13 сентября 2021, 10:10
"Пощечина канцлеру": польский президент страшно оскорбил Меркель
14 сентября 2021, 16:25
Причину стремительного визита Башара Асада в Москву назвал эксперт
16 сентября 2021, 17:55
Австралия отомстила Франции за Россию. Радоваться нечему, на пороге большая война
16 сентября 2021, 05:05
Украинская чиновница появилась перед мэром в пачке и пустилась в пляс
12 сентября 2021, 07:35
Штаб оккупационных сил сообщает о потерях ВСУ на Донбассе
14 сентября 2021, 01:45
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся над нами"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.