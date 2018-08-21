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Россия готова вооружить Филиппины неатомными подлодками «Варшавянка»

21 августа 2018, 10:39  •  51 • Политика
Россия и Филиппины обсуждают поставку неатомных подлодок проекта 636.
Филиппины ведут переговоры с Россией о покупке неатомных подлодок проекта 636 «Варшавянка». Об этом рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
По его словам, между Россией и Филиппинами идут обширные переговоры по поводу поставок военной техники. В частности, речь идёт о покупке российских неатомных субмарин «Варшавянка». При этом Михеев особо подчеркнул, что одними подлодками переговоры не ограничиваются.
Напомним, что субмарины проекта 636 «Варшавянка» относятся к классу многоцелевых дизель-электрических подводных лодок и представляют собой улучшенную версию подводной лодки «Палтус». Двенадцать таких подлодок стоят на вооружении Российского Военно-морского флота, ещё десять поставлены Китаю, шесть - Вьетнаму, и две Алжиру.
«У нас не только (по подлодкам). Вообще, в целом мы сейчас с Филиппинами обсуждаем формат дальнейшей работы», - цитирует ТАСС слова гендиректора «Рособоронэкспорта».

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