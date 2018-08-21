Россия готова вооружить Филиппины неатомными подлодками «Варшавянка»

Филиппины ведут переговоры с Россией о покупке неатомных подлодок проекта 636 «Варшавянка». Об этом рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По его словам, между Россией и Филиппинами идут обширные переговоры по поводу поставок военной техники. В частности, речь идёт о покупке российских неатомных субмарин «Варшавянка». При этом Михеев особо подчеркнул, что одними подлодками переговоры не ограничиваются.

Напомним, что субмарины проекта 636 «Варшавянка» относятся к классу многоцелевых дизель-электрических подводных лодок и представляют собой улучшенную версию подводной лодки «Палтус». Двенадцать таких подлодок стоят на вооружении Российского Военно-морского флота, ещё десять поставлены Китаю, шесть - Вьетнаму, и две Алжиру.