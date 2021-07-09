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Россия готова вмешаться: Москва не допустит обострения на границе Афганистана - МИД
09 июля 2021, 19:05 • 121 • Политика
Русские военные готовы вмешаться в ситуацию на афганской границе, заявила Мария Захарова. "В случае необходимости дополнительные меры будут приняты для недопущения провокаций и обострения ситуации", - подчеркнула она.
Армия России готова вмешаться в ситуацию на границе Таджикистана с Афганистаном. Об этом сегодня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В настоящее время на таджикско-афганской границе наблюдается обострение, вызванное уходом из Афганистана американских военных. Между вооружёнными формированиями, подконтрольными афганскому правительству, и талибами* происходят постоянные стычки.
Мария Захарова напомнила, что в Таджикистане находится 201-я военная база. Она оснащена всем необходимым и находится в состоянии готовности, подчеркнула дипломат.
- заявила Мария Захарова на брифинге.
Она добавила, что одновременно с выводом войск США из Афганистана обстановка в стране значительно осложнилась. Также серьёзно обострились вопросы безопасности, подчеркнула официальный представитель МИД России.
* "Талибан" - организация, деятельность которой на территории России запрещена.
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