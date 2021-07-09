Россия готова вмешаться: Москва не допустит обострения на границе Афганистана - МИД

Русские военные готовы вмешаться в ситуацию на афганской границе, заявила Мария Захарова. "В случае необходимости дополнительные меры будут приняты для недопущения провокаций и обострения ситуации", - подчеркнула она.

Армия России готова вмешаться в ситуацию на границе Таджикистана с Афганистаном. Об этом сегодня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В настоящее время на таджикско-афганской границе наблюдается обострение, вызванное уходом из Афганистана американских военных. Между вооружёнными формированиями, подконтрольными афганскому правительству, и талибами* происходят постоянные стычки.

Мария Захарова напомнила, что в Таджикистане находится 201-я военная база. Она оснащена всем необходимым и находится в состоянии готовности, подчеркнула дипломат.

В случае необходимости дополнительные меры будут приняты для недопущения провокаций и обострения ситуации,

- заявила Мария Захарова на брифинге.

Она добавила, что одновременно с выводом войск США из Афганистана обстановка в стране значительно осложнилась. Также серьёзно обострились вопросы безопасности, подчеркнула официальный представитель МИД России.

* "Талибан" - организация, деятельность которой на территории России запрещена.