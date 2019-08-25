Россия готова утилизировать боеприпасы на самом большом складе в Европе - в Колбасне

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с президентом Молдавии Игорем Додоном. В субботу, 24 августа, Шойгу отметил, что российская сторона предлагает утилизировать боеприпасы на складе в селе Колбасна в Приднестровье. В свою очередь, Игорь Додон сообщил, что считает эту инициативу "серьезным и мудрым шагом", который "пойдет всем на пользу".

Процесс утилизации, как отметил Додон, был остановлен в 2003 году. В результате на территории Колбасны все еще остаются десятки тысяч тонн боеприпасов.

"...это предложение мы будем обсуждать в рамках формата "5+2", но очень важно, что российская сторона выступила с подобной инициативой", - сказал Додон, добавив, что полезна общая работа будет и для всех жителей Молдавии, и для партнеров страны. Российская сторона, как уточнил Додон, готова снабдить Молдавию необходимым оборудованием, чтобы ликвидация оружия происходила на месте, без вывоза его куда бы то ни было.

Кстати, этот склад с боеприпасами - один из самых больших в Европе.

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