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Россия готова упростить визовый режим для некоторых категорий турецких граждан

12 августа 2018, 19:54  •  71 • Политика

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Россия готова упростить визовый режим для некоторых категорий граждан Турции. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ в преддверии визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Анкару 13-14 августа.

"Планируется обсудить перспективы упрощения режима поездок граждан двух стран. Подтверждаем готовность к либерализации визового режима для отдельных категорий турецких граждан", - отметили в дипведомстве.

В российском министерстве обратили внимание на рост потока туристов из России в Турцию после снятия ограничений и активизации двусторонних отношений и сообщили, что Лавров и Чавушоглу подведут предварительные итоги курортного сезона с точки зрения обеспечения безопасности отдыхающих из России.

"Российская сторона рассчитывает на повышение эффективности взаимодействия соответствующих ведомств двух стран в борьбе с международным терроризмом и оргпреступностью", - указали в МИД РФ.

Глава российской дипломатии в ходе визита примет участие в совещании послов и постоянных представителей Турции при международных организациях, на котором выступит с речью и подробно расскажет о направлениях и приоритетах внешней политики РФ.

Это первое подобное выступление в практике двусторонних отношений России и Турции, что, как отметили на Смоленской площади, свидетельствует о "высокой степени взаимного доверия между главами внешнеполитических ведомств России и Турции, наличия значительных областей совпадения или близости интересов наших стран, взаимного настроя на дальнейшее развитие российско-турецких партнерских связей и координацию позиций по ключевым международным и региональным проблемам".

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