Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русский популизм: «Справедливая Россия» приоткрыла завесу тайны
Спор в мировой политике: кто агрессор - Россия или США?. Воскресный вечер с Соло...
В подарок Евpoпapламентy
«Больше, чем наркобароны»: Украинский экс-чиновник о 800% росте доходов Порошенк...
Главная / Политика

Россия готова себя защитить: «Авангарды» с гиперзвуком заступят на дежурство с оглядкой «мировую обстановку»

29 октября 2018, 15:39  •  149 • Политика
Первые комплексы «Авангард» встанут на боевое дежурство в 2019 году. Развертывание двух полков с гиперзвуковыми боевыми блоками планируется к 2027 году. Однако сроки могут быть пересмотрены, исходя из «мировой обстановки».
Первый полк, вооруженный комплексом «Авангард», заступит на боевое дежурство до конца 2019 года. Напомним, «Авангарды» получат межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком.
О снаряжении полка в беседе с журналистами сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе России.
Пока планируется, что полк получит по меньшей мере два комплекса. А затем число «Авангардов» доведут до шести - это штатное количество.
«Срок развертывания и постановки на боевое дежурство двух полков в составе шести пусковых установок каждый - 2027 год. Для комплектования этих полков в госпрограмму вооружений включены 12 ракет УР-100Н УТТХ, каждая из которых будет оснащена планирующим гиперзвуковым боевым блоком», - добавил спикер в беседе с ТАСС.
Оба полка, по официальному сообщению Минобороны РФ, войдут в состав Краснознаменной ракетной дивизии, дислоцированной в Оренбургской области. По словам источника, решение о развертывании лишь двух полков не является окончательным. Свою роль сыграет мировая обстановка.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

149
Источник
Похожие новости
29 октября 2018, 09:09
Президента Грузии выберут во втором туре: конкурентов разделяет 1% голосов
28 октября 2018, 20:09
«Политическое пространство изжило себя»: Журавлев о возможности создания левоцентристской коалиции
29 октября 2018, 12:24
Пушков: Меркель осознала важность Путина и Эрдогана для ЕС

29 октября 2018, 12:24
Кремль начал подготовку к встрече Путина и Трампа в Париже
29 октября 2018, 09:09
"Потеряла свой компас": Немецкие СМИ в ужасе от того, что Меркель держала за руку Путина и Эрдогана
29 октября 2018, 09:09
Политолог поймал Трампа на голословном заявлении о просящей России
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 октября 2018, 10:09
«Панические настроения»: зачем Вашингтон предупредил Москву о «китайской угрозе»
23 октября 2018, 10:09
Шантаж по-американски: Германия согласилась закупать газ у США
23 октября 2018, 00:24
Воздушный разведчик США оценил вооружение Крыма с Черного моря
24 октября 2018, 05:39
Сатановский: Невзлин проговорился мне, что Путина могли убить в начале 2000-х
25 октября 2018, 04:24
Смарт-бомба ждала своего часа: Эксперты объяснили - покушение на Захарченко было неминуемо
25 октября 2018, 17:24
В Кремле дали понять США: атаку российских военных в Сирии замолчать не удастся
27 октября 2018, 08:24
Германия поставила точку в блефе Трампа: Европа выбрала Россию и газ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.