Россия готова себя защитить: «Авангарды» с гиперзвуком заступят на дежурство с оглядкой «мировую обстановку»

Первые комплексы «Авангард» встанут на боевое дежурство в 2019 году. Развертывание двух полков с гиперзвуковыми боевыми блоками планируется к 2027 году. Однако сроки могут быть пересмотрены, исходя из «мировой обстановки».

Первый полк, вооруженный комплексом «Авангард», заступит на боевое дежурство до конца 2019 года. Напомним, «Авангарды» получат межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком.

О снаряжении полка в беседе с журналистами сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе России.

Пока планируется, что полк получит по меньшей мере два комплекса. А затем число «Авангардов» доведут до шести - это штатное количество.

«Срок развертывания и постановки на боевое дежурство двух полков в составе шести пусковых установок каждый - 2027 год. Для комплектования этих полков в госпрограмму вооружений включены 12 ракет УР-100Н УТТХ, каждая из которых будет оснащена планирующим гиперзвуковым боевым блоком», - добавил спикер в беседе с ТАСС.

Оба полка, по официальному сообщению Минобороны РФ, войдут в состав Краснознаменной ракетной дивизии, дислоцированной в Оренбургской области. По словам источника, решение о развертывании лишь двух полков не является окончательным. Свою роль сыграет мировая обстановка.