Россия готова развивать взаимодействие с ЛАГ для урегулирования ситуации в Сирии и Ираке

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россия готова развивать взаимодействие с Лигой арабских государств (ЛАГ) в целях обеспечения региональной безопасности, вместе они могут способствовать активизации политического урегулирования и восстановления в Сирии и Ираке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия готова всемерно развивать взаимодействие с ЛАГ в целях обеспечения региональной безопасности. Рассчитываю, что в условиях, складывающихся после разгрома основных сил ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) в Сирии и Ираке, мы вместе сможем способствовать активизации процессов политического урегулирования и постконфликтного восстановления в этих странах, решению насущных гуманитарных задач", - говорится в приветствии главы государства участникам заседания ЛАГ, опубликованном в воскресенье на сайте Кремля.

"Ваша встреча проходит на фоне весьма непростой ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Вооруженные конфликты в Сирии, Ираке, Ливии и Йемене продолжают уносить человеческие жизни, сопровождаются резким ухудшением социально-экономической обстановки", - подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что следует продолжать борьбу с террористическими группировками, неукоснительно уважая суверенитет и территориальную целостность арабских государств.

По словам Путина, нормализация обстановки на Ближнем Востоке невозможна без решения палестинской проблемы. "Все вопросы, касающиеся статуса палестинских территорий, в том числе вопрос Иерусалима, должны быть урегулированы в рамках прямых палестино-израильских переговоров на общепризнанной международно-правовой основе, включающей соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также одобренную ЛАГ Арабскую мирную инициативу", - отмечается в приветствии.

Саммит ЛАГ проходит в Дахране, где лидеры арабского мира собрались, чтобы обсудить ближневосточную повестку в свете новых реалий. Им предстоит рассмотреть традиционные темы: палестино-израильское урегулирование, кризисы в Сирии, Йемене и Ливии, борьбу с терроризмом, приняв во внимание обстоятельства, с которыми столкнулся регион, в частности после военной агрессии США, Великобритании и Франции против Сирии.