Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом - Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

В Кремле допускают подобный сценарий при определенных факторах

Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом при введении очередных экономических ограничений против России в виде рестрикций в отношении "чувствительных секторов экономики". Соответствующее заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров.

По словам министра, российские власти исходят из состояния своей готовности – при очередных санкционных ограничениях, которые спровоцируют для российской экономики риски, Москва задействует подобные меры против Евросоюза.

"Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но нужно быть готовым. Хочешь мира – готовься к войне", – заявил глава внешнеполитического ведомства в эфире интернет-передачи "Соловьев Live", фрагмент которого был опубликован на сайте российского МИД.

Министр при этом не стал уточнять, о каких конкретных экономических секторах идет речь и каким образом Москва приступит к разрыву отношений с Евросоюзом.

Также Лавров отметил, что к настоящему времени Россия достигла полной самодостаточности в военной сфере. Такие же цели, заявил он, необходимы государству и в экономике.

Ранее британское издание The Guardian заявило о том, что глава МИД РФ переиграл главу евродипломатии Жозепа Борреля в ходе недавнего визита последнего в Москву.