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Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом - Лавров
12 февраля 2021, 12:20 • 344 • Политика
В Кремле допускают подобный сценарий при определенных факторах
Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом при введении очередных экономических ограничений против России в виде рестрикций в отношении "чувствительных секторов экономики". Соответствующее заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров.
По словам министра, российские власти исходят из состояния своей готовности – при очередных санкционных ограничениях, которые спровоцируют для российской экономики риски, Москва задействует подобные меры против Евросоюза.
"Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но нужно быть готовым. Хочешь мира – готовься к войне", – заявил глава внешнеполитического ведомства в эфире интернет-передачи "Соловьев Live", фрагмент которого был опубликован на сайте российского МИД.
Министр при этом не стал уточнять, о каких конкретных экономических секторах идет речь и каким образом Москва приступит к разрыву отношений с Евросоюзом.
Также Лавров отметил, что к настоящему времени Россия достигла полной самодостаточности в военной сфере. Такие же цели, заявил он, необходимы государству и в экономике.
Ранее британское издание The Guardian заявило о том, что глава МИД РФ переиграл главу евродипломатии Жозепа Борреля в ходе недавнего визита последнего в Москву.
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