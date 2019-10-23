Россия готова "деколонизировать" Африку: эксперты о русской помощи странам, живущим под гнетом Запада

На саммите "Россия - Африка" в Сочи - он пройдет 23 и 24 октября - президент России Владимир Путин будет обсуждать с коллегами развитие региона. Известно, что президент Египта, сопредседатель саммита Абдель Фаттах ас-Сиси уже прибыл в Россию и готовится к общей работе. Ведь по большому счету Россия готова открыть новые возможности для развития своих партнеров.

Какие точки соприкосновения есть у партнеров?

Например, накануне говорили о развитии чартерного сообщения между Египтом и Россией. Царьград в беседе с экспертами искал другие плоскости для развития региона, который годами мучали колонизаторы из Европы и США. Отметим, попытку работать вместе с африканскими партнерами предпринимал и Китай. Однако в результате проекты были свернуты, ресурсы разобраны, и Африка снова осталась у "разбитого корыта".

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института Африки РАН Андрей Урнов полагает, что Африка действительно заинтересована в сотрудничестве с Россией. И наша задача - выстроить его. Ведь интерес есть и у нас - как политический, так и экономический.

"Мы ставим перед собой задачу в пределах наших возможностей чем-то помочь. Так, чтобы это было и в наших интересах, на взаимной основе. Мы не полицейский, который идет туда наводить порядок. Нет, мы обладаем определенным потенциалом. И у нас есть возможность часть этого потенциала потратить на Африку на взаимовыгодных условиях. Если при этом мы противодействуем какому-то плохому делу с западной стороны - что же, дай Бог, почему нет".

Важным остается вопрос привлечения инвестиций в Африку. Так, ранее об этом процессе говорил председатель совета директоров Группы компаний "Царьград" Константин Малофеев. Вопрос он планирует поднять и как участник саммита "Россия - Африка". Урнов считает, что тема очень актуальна. Поскольку подчас добыча нефти даже в наших сибирских краях встает дороже работы в Африке. Нужно лишь выбрать сферу, где инвестиции были бы выгодны и нам, и партнеру, считает эксперт.

Константин Малофеев полагает, что смог бы помочь странам Африки в финансовой "деколонизации". Ранее он говорил о плане работы через негосударственное Международное агентство суверенного развития, которое решало бы проблемы зависимости стран Африки от экономического и финансового контроля западного мира. Оно не будет неким конкурентом инвестбанков Lazard или HSBC - его функционал гораздо шире.

"Мы разговариваем с этими странами о "деколонизации", помогаем выбрать инфраструктурные проекты", - подчеркивал Малофеев, уточняя, что регион является "очень интересным и привлекательным с точки зрения развития потенциала, полезных ископаемых, рынков труда и потребления".

Урнов в завершение добавил, что считает саммит "Россия - Африка" важным шагом в построении нужных всем сторонам контактов.

Нам пора "возвращать африканских друзей"

Первый заместитель главного редактора журнала "Азия и Африка сегодня" Олег Тетерин говорил с нами о политической стороне вопроса, полагая, что Россия действительно могла бы протянуть руку помощи партнерам в самый подходящий для них момент.

"При этом, исходя из собственных экономических возможностей, Москва способна помогать и рублем. Но не только чтобы прибыль получать - "Русал", алмазы, рудники и прочее. Следует делать так, как делают китайцы. Помимо того, что они оттуда что-то получают, они ещё и строят. Школы, больницы, стадионы...

Я работал в Африке достаточном долго. И во времена Советского Союза, и во времена России - был первым секретарем в Эфиопии. По большинству вопросов африканские партнеры поддерживали нас в ООН. Но сегодня ситуация изменилась - как минимум внутренне. Недавно из Эфиопии вернулась наша хорошая знакомая, солидная ученая. И то, что я услышал от нее спустя 17 лет, а я уехал оттуда в 2002 году, пробыв там полтора года, работая в посольстве, неприятно удивило. Отношение к России перевернулось. Если раньше, встречая автомобиль, кричали "Руссия, Руссия" - и мальчишки, и взрослые, - то сейчас такого нет. Такое несколько настороженное, я бы даже сказал, враждебное отношение к нам появилось в Эфиопии. С другой стороны, китайцев там приветствуют. Но мы можем снова повернуть все вспять".

Эксперт уверен, африканских друзей пора возвращать.

"Пора их возвращать, если мы хотим себя считать великой державой. Однополярный, многополярный миры - это всё политика и пустая болтовня. Африканцев это не интересует особенно. Они ищут свою выгоду. Китай им помогает. Да здравствует Китай. Мы не помогаем - до свидания, уважаемая Россия, которая когда-то помогала национально-освободительному движению".

Организация саммита "Россия - Африка" - это наш поход по "пути мудрецов", добавил эксперт.

"Великая держава Россия тоже решила вступить в ряды партнеров. Дай Бог, как говорится. Это шаг политически, прежде всего, очень важный, а что будет в экономическом плане - лично я пессимист. Вот что могу сказать".

Досье

На саммит приглашены руководители всех 54 государств Африки. Более 40 уже подтвердили свое участие. Кроме того, в событии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.

Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. Организатором мероприятия выступает фонд "Росконгресс".