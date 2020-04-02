Россия готова продлить договор СНВ-3 "хоть сегодня". Но США затягивают время

Продление договоров

Посол России в США Анатолий Антонов дал интервью американскому журналу Arms Control Today. В разговоре затронули и тему договоров РСМД и СНВ-3. Антонов заявил, что Россия готова продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) "хоть сегодня". Однако американцы уверяют, что время для продления договора "ещё есть". При этом Госдеп США отказался от консультаций по правовым вопросам.

"Представители администрации Трампа продолжают утверждать, что "ещё есть время", поскольку продление договора, по их мнению, может быть оформлено в считаные дни. Это заявляется, несмотря на наши неоднократные разъяснения о том, что продление СНВ-3 является не "просто техническим моментом", а довольно обширным процессом, требующим от российской стороны проведения ряда внутригосударственных законодательных процедур", - цитирует дипломата РИА Новости.

Кроме того, обсуждается Договор о РСМД. Антонов уверен, что многосторонний мораторий потребует дополнительной проверки. Дипломат напомнил, что в Румынии, а вскоре и в Польше должны появиться пусковые установки с ракетами средней дальности.

СНВ-3

Напомним, что СНВ-3 – это единственное, пока еще действующее международное соглашение, которое ограничивает гонку стратегических наступательных вооружений. Однако у России есть вопросы к американской стороне о том, как выполняются положения этого договора. "У нас есть ряд вопросов", - заявили в Министерстве обороны России.

По словам заместителя министра обороны России Александра Фомина, над этими вопросами продолжает работать двусторонняя консультативная комиссия по Договору о стратегических наступательных вооружениях.

"Рассчитываем, что все проблемы будут решены", - говорил он в интервью газете "Красная звезда".

Александр Фомин подчёркивал, что договор СНВ-3, который сегодня является единственным из существующих и действующих документов подобного рода, стал главным элементом, гарантирующим стратегическую стабильность.

Осенью 2019 года Россия продемонстрировала инспекторам из Соединённых Штатов ракетный комплекс "Авангард", оснащённый гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Тем самым, отметил замминистра обороны, Россия подтвердила своё стремление выполнять все пункты СНВ-3.

До этого в США рассказали, при каких условиях могли бы продлить договор СНВ-3, ограничивающий разработку стратегических наступательных вооружений. В Вашингтоне хотят, чтобы туда вошли и новые виды оружия, которые раньше не подпадали под действие договора. При этом в США уверены, что договор должен распространяться не только на Россию, но и на Китай. Американцы заявили, что только так удастся избежать "гонки вооружений" в будущем.

Попытка давления

Военный эксперт Алексей Леонков в своём Telegram-канале "Мадуро - не дура" комментировал продление договора СНВ-3. Эксперт убеждён, что у американцев не получится надавить на Россию и Китай.

"Вопрос - какой гонки? В России и Китае "гонки вооружений" нет, всё по плану. Принцип оборонной достаточности (дадим отпор любому агрессору) является основой развития наших армии и флота. А вот нашего заокеанского партнёра лихорадит. Бюджет Пентагона растёт, военные программы пересматриваются (отменяются, форматируются, объединяются). При этом США не чувствуют себя в безопасности: куда ни сунутся, шах и мат - либо от России, либо от Китая. Что делать? Напугать врага. Надуть щёки, закрутить интригу (разорвём все договора), разжечь старые конфликты, пригрозить размещением ракет... и добиться своего", - прокомментировал Леонков.

При этом эксперт подчёркивает, что количество "железа" уже никак не повлияет на качество русского оружия. Ни Россия, ни Китай не будут отказываться от новых типов вооружения.

"США не будут продлевать СНВ-3, придумав причину, но торг тут не уместен. Новое русское оружие не нарушает СНВ-3", - убеждён эксперт.