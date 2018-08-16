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Россия готова представить миру новейший танк-амфибию «Спрут-СДМ1»

16 августа 2018, 20:09  •  108 • Политика
Россия начнет экспортировать легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1».
Россия выведет на мировой рынок легкий танк-амфибию «Спрут-СДМ1». Коммерческими планами насчет новейшего танка поделился директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Он рассказал, что «Спрут-СДМ1» предоставляет собой уникальную плавающую машину, обладающую огневой мощью танка. Конструкция позволяет танку десантироваться прямо с корабля и выполнять боевые задания в любое время суток. Кроме того, боевая машина легко преодолевает любые водные препятствия, болота и даже горы.
«Это уникальный образец, который не имеет аналогов в мире», - подчеркнул глава Рособоронэкспорта.
Он добавил, что интерес к «Спруту-СДМ1» уже проявили страны Юго-Восточной Азии. Официальная презентация танка состоится в конце августа на форуме «Армия-2018».
«Спрут-СДМ1» - единственная в своем классе легкая плавающая боевая машина, обладающая огневой мощью основного боевого танка», - цитирует ФАН слова Михеева.

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