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Главная / Политика

Россия готова предложить новому правительству Украины выгодный контракт на транзит газа - Новак

26 июля 2019, 21:24  •  120 • Политика
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа на прежних условиях, без дополнительных требований. "Мы дождемся, когда начнутся трехсторонние консультации, когда будут избрано новое правительство (Украины) и появятся контрагенты", - сказал министр энергетики России Александр Новак.
Контракт на транзит российского газа через Украину может быть продлен ещё на год. Киеву было сделано соответствующее предложение, рассказал министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Речь идет о контракте на транзит российского газа в Европу через украинскую территорию, который истекает 31 декабря 2019 года. Россия предлагает Украине продлить его ещё на год, причем на прежних условиях. Новак отметил, что Москва пока ждет, когда на Украине будет избрано новое правительство и можно будет начать трехсторонние консультации.
"В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях", - сказал министр энергетики России.
При этом Новак добавил, что некоторые корректировки контракта всё же возможны, так как в конечном итоге это будет договор между коммерческими компаниями.
Напомним, что Киев надеется заключить контракт не на год, а на 10 лет, гарантировав тем самым себе доход от транзита российского газа. Однако Москва не слишком заинтересована в длительном контракте, так как подходит к завершению строительство газопровода "Северный поток - 2", который свяжет Россию и Германию напрямую, без необходимости платить Украине за транзит.

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