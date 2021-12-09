Россия готова поставить Турции ещё одну партию С-400 - Кремль

Турция может получить от России ещё одну партию ЗРК С-400. Об этом заявили в Кремле.

Россия намерена поставить Турции дополнительную партию зенитных ракетных систем С-400.

Об этом заявил в среду, 8 декабря, представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"У нас есть определенное понимание с нашими турецкими партнерами, и мы надеемся на это, - сказал он и добавил, - мы надеемся на это, да".

Турция ранее уже заключила с Россией контаркт на поставку систем С-400, ЗРК уже стоят на боевом дежурстве.