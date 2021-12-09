Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спас...
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светоф...
Главная / Политика

Россия готова поставить Турции ещё одну партию С-400 - Кремль

09 декабря 2021, 00:40  •  88 • Политика
Турция может получить от России ещё одну партию ЗРК С-400. Об этом заявили в Кремле.
Россия намерена поставить Турции дополнительную партию зенитных ракетных систем С-400.
Об этом заявил в среду, 8 декабря, представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"У нас есть определенное понимание с нашими турецкими партнерами, и мы надеемся на это, - сказал он и добавил, - мы надеемся на это, да".
Турция ранее уже заключила с Россией контаркт на поставку систем С-400, ЗРК уже стоят на боевом дежурстве.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



88
Источник
Похожие новости
08 декабря 2021, 22:55
Как Путин отреагировал на угрозы Байдена на переговорах
08 декабря 2021, 21:10
Кличко солировал на заседании Киевсовета - видео
08 декабря 2021, 22:55
Журналист кремлёвского пула задал Путину провокационный вопрос
08 декабря 2021, 22:55
В Молдавии озадачились секретной схемой погашения долга "Газпрому"
08 декабря 2021, 22:55
Раскрыт тайный смысл последней телеграммы Путина к Меркель
08 декабря 2021, 22:55
Путина рассмешили постоянные обсуждения санкций против России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 декабря 2021, 01:25
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светофора"
04 декабря 2021, 14:30
Документы вручены. Донбасс стал ещё на шаг ближе к России
02 декабря 2021, 01:15
Политолог предсказал полное исчезновение Украины с карты
02 декабря 2021, 12:55
Обещали тысячи долларов: Задержанные ФСБ украинцы рассказали детали подготовки теракта
05 декабря 2021, 11:30
В "Нафтогазе" пожаловались на Россию из-за цены на газ для Молдавии и Словакии
03 декабря 2021, 09:55
Украинский разведчик одним фактом осадил панику из-за "нападения России"
03 декабря 2021, 02:20
Россия ответила на провокации НАТО в Чёрном море "сюрпризом" на Курилах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.