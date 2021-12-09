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Россия готова поставить Турции ещё одну партию С-400 - Кремль
09 декабря 2021, 00:40 • 88 • Политика
Турция может получить от России ещё одну партию ЗРК С-400. Об этом заявили в Кремле.
Россия намерена поставить Турции дополнительную партию зенитных ракетных систем С-400.
Об этом заявил в среду, 8 декабря, представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"У нас есть определенное понимание с нашими турецкими партнерами, и мы надеемся на это, - сказал он и добавил, - мы надеемся на это, да".
Турция ранее уже заключила с Россией контаркт на поставку систем С-400, ЗРК уже стоят на боевом дежурстве.
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