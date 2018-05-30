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Россия готова помочь семье убитого на Украине журналиста Бабченко

30 мая 2018, 14:39  •  63 • Политика

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россия готова оказать помощь и поддержку семье убитого в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом заявила журналистам в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Какую бы политическую позицию он не занимал, как бы не относился к России, но этот человек в свое время воевал за нее. Это человек, у которого осталось шесть детей. И Россия готова оказать помощь и поддержку его семье", - сказала Матвиенко.

Она выразила соболезнования семье погибшего журналиста.

Сенатор подчеркнула, что убийства и преследования журналистов все больше закрепляют за Украиной статус страны, где журналистам работать опасно. "Мы обращались и еще раз обратимся к международным и иным европейским журналистским структурам, сообществам, чтобы они обязали украинские власти создать условия в стране для безопасной работы журналистов", - сказала она.

 

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