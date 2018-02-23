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Россия готова поддержать в ООН резолюцию по перемирию в Сирии

23 февраля 2018, 17:24  •  103 • Политика

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россия готова поддержать в Совете Безопасности ООН резолюцию по гуманитарной паузе в Сирии, однако в ней нет гарантий, что боевики будут это перемирие соблюдать. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он обратил внимание на то, что в СБ ООН сейчас "пытаются принять резолюцию, объявляющую декларативно немедленное наступление гуманитарной паузы минимум на 30 дней", однако никто не дает гарантий, что "боевики будут соблюдать эту гуманитарную паузу, что они не продолжат обстреливать жилые кварталы Дамаска".

"Для того, чтобы резолюция была действенной, а мы готовы согласовать текст, который будет таковым, мы предлагаем формулу, позволяющую сделать наступление перемирия реальным и основанным на гарантиях всех, кто находятся внутри Восточной Гуты (пригород сирийской столицы - прим. ТАСС) и вне Восточной Гуты", - сказал глава МИД.

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