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Россия готова поддержать украинскую ГТС при определенных условиях
09 сентября 2021, 22:45 • 102 • Политика
Киевскому режиму нужно надеяться на значительные потребности в топливе со стороны европейцев
Россия готова сохранить транзитный маршрут доставки газа европейским потребителям через Украину, но при определенных условиях. Об этом сегодня заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в ходе традиционного брифинга на Смоленской площади.
Она указала, что тема продолжения транзита через ГТСУ является исключительно коммерческим вопросом.
"Он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок и конкурентоспособности альтернативных маршрутов", – цитирует РИА "Новости" дипломата.
Напомним, контракт между РФ и Украиной на прокачку российского голубого топлива по советской трубе Уренгой-Помары-Ужгород, часть которой проложена по территории Незалежной, заканчивается в 2024 году.
Москва неоднократно устами разных высокопоставленных должностных лиц говорила, что продолжение транзита через ГТСУ будет зависеть от спроса газа в Европе и цены вопроса на его доставку. В частности, на августовской встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент РФ Владимир Путин повторил свой ранее звучавший уже тезис о том, что Россия сохранит украинский маршрут доставки сырья, если в дополнительных мощностях будет потребность у ЕС.
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