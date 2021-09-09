Россия готова поддержать украинскую ГТС при определенных условиях

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com

Киевскому режиму нужно надеяться на значительные потребности в топливе со стороны европейцев

Россия готова сохранить транзитный маршрут доставки газа европейским потребителям через Украину, но при определенных условиях. Об этом сегодня заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в ходе традиционного брифинга на Смоленской площади.

Она указала, что тема продолжения транзита через ГТСУ является исключительно коммерческим вопросом.

"Он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок и конкурентоспособности альтернативных маршрутов", – цитирует РИА "Новости" дипломата.

Напомним, контракт между РФ и Украиной на прокачку российского голубого топлива по советской трубе Уренгой-Помары-Ужгород, часть которой проложена по территории Незалежной, заканчивается в 2024 году.

Москва неоднократно устами разных высокопоставленных должностных лиц говорила, что продолжение транзита через ГТСУ будет зависеть от спроса газа в Европе и цены вопроса на его доставку. В частности, на августовской встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент РФ Владимир Путин повторил свой ранее звучавший уже тезис о том, что Россия сохранит украинский маршрут доставки сырья, если в дополнительных мощностях будет потребность у ЕС.

