Россия готова ответить на "психоз" США: Города накрываются "куполом" - и всё

Россия готова ответить на "психоз" США, которые вновь начали грозить ударом. Города РФ накроются противоракетным "куполом" - и всё.

Такое мнение высказал в беседе с Царьградом военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя сообщение о том, что бомбардировщики США готовы нанести удар по наземным и надводным объектам России.

По его словам, во времена противостояния с Советским Союзом такие ситуации происходили едва ли не каждый день. В конечном итоге путём военного давления, блокады советской экономики и других подрывных действий Америке удалось разрушить государство. Теперь они повторяют старую программу вновь, рассчитывая на тот же результат.

Однако Россия готова к подобным вызовам. В её распоряжении есть С-350 "Витязь", С-400, "Панцирь", "Вулкан третий", а также автоматизированная система, которая объединяет все эти средства ПРО.

Это будет такая сеть из зенитно-ракетных и противоракетных комплексов. Они должны закрывать сначала все наши города-миллионники, а затем куполом должны накрыть всю нашу страну, - пояснил Кнутов.

Эксперт добавил, что администрация президента США Джо Байдена взяла курс на обострение и без того непростых отношений с Россией, на нагентание напряжённости и психоз. И к этому Москва тоже готова.