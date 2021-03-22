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Россия готова ответить на "психоз" США: Города накрываются "куполом" - и всё

22 марта 2021, 23:15  •  174 • Политика
Россия готова ответить на "психоз" США, которые вновь начали грозить ударом. Города РФ накроются противоракетным "куполом" - и всё.
Такое мнение высказал в беседе с Царьградом военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя сообщение о том, что бомбардировщики США готовы нанести удар по наземным и надводным объектам России.
По его словам, во времена противостояния с Советским Союзом такие ситуации происходили едва ли не каждый день. В конечном итоге путём военного давления, блокады советской экономики и других подрывных действий Америке удалось разрушить государство. Теперь они повторяют старую программу вновь, рассчитывая на тот же результат.
Однако Россия готова к подобным вызовам. В её распоряжении есть С-350 "Витязь", С-400, "Панцирь", "Вулкан третий", а также автоматизированная система, которая объединяет все эти средства ПРО.
Это будет такая сеть из зенитно-ракетных и противоракетных комплексов. Они должны закрывать сначала все наши города-миллионники, а затем куполом должны накрыть всю нашу страну, - пояснил Кнутов.
Эксперт добавил, что администрация президента США Джо Байдена взяла курс на обострение и без того непростых отношений с Россией, на нагентание напряжённости и психоз. И к этому Москва тоже готова.

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