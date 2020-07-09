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Россия готова открыть границы, но на взаимных условиях
09 июля 2020, 23:00 • 54 • В мире
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что открытие границ России не политический вопрос. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пояснила она.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала вопрос об открытии российских границ, в том числе для туристов. По её словам, РФ не заинтересована в закрытии границ и введении надуманных ограничений.
Она подчеркнула, что данный вопрос даже не политический, а касается напрямую эпидемиологической ситуации.
"Это вопрос двусторонних отношений и готовности стран принимать российских туристов, российских граждан", - пояснила она.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что остаётся неясным, когда иностранные партнёры начнут открывать свои границы для российских граждан.
Напомним, что в конце марта российское правительство подписало постановление, временно ограничившее передвижение через государственную границу РФ для борьбы с коронавирусом. Из этого правила был сделан ряд исключений.
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