Россия готова открыть границы, но на взаимных условиях

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала вопрос об открытии российских границ, в том числе для туристов. По её словам, РФ не заинтересована в закрытии границ и введении надуманных ограничений.

Она подчеркнула, что данный вопрос даже не политический, а касается напрямую эпидемиологической ситуации.

"Это вопрос двусторонних отношений и готовности стран принимать российских туристов, российских граждан", - пояснила она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что остаётся неясным, когда иностранные партнёры начнут открывать свои границы для российских граждан.

Напомним, что в конце марта российское правительство подписало постановление, временно ограничившее передвижение через государственную границу РФ для борьбы с коронавирусом. Из этого правила был сделан ряд исключений.