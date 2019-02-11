Россия готова направить наблюдателей на Украину в составе миссии ОБСЕ

Статс-секретарь, замглавы российского МИД Григорий Карасин заявил, что Россия по-прежнему готова направить наблюдателей на выборы президента Украины в составе миссий Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и ПА ОБСЕ.

«Мы и сейчас готовы делегировать своих представителей в состав миссий БДИПЧ и ПА ОБСЕ, которые будут мониторить предстоящие 31 марта выборы президента Украины», — заявил РИА Новости Карасин.

Он назвал мониторинг избирательных процедур в странах — членах ОБСЕ одним из важных направлений деятельности организации.

«Россия неизменно участвует в формируемых ОБСЕ мониторинговых миссиях, старается по максимуму использовать выделяемую для нашей страны квоту», — сказал Карасин.

Ранее председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак призвал украинские власти обеспечить на выборах президента Украины аккредитацию наблюдателей от всех заинтересованных стран, включая Россию.

8 февраля спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал закон о запрете наблюдателям из России участвовать в президентских выборах на Украине. Закон передан на подпись главе государства Петру Порошенко. Как сообщалось, 232 парламентария Рады проголосовали за принятие соответствующего закона.

В МИД России заявили, что страна из соображений безопасности не будет направлять своих представителей в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами на Украине.