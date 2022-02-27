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Россия готова к переговорам с Украиной. Площадка - Гомель
27 февраля 2022, 11:15 • 227 • Политика
Делегация России прибыла в Гомель для переговоров с украинской стороной.
В Белоруссию на переговоры с украинскими оппонентами прибыли представители делегации России. О проводимой работе сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В составе нашей делегации работают представители Министерства иностранных дел России, Министерства обороны России, администрации президента России и других ведомств, сообщил Дмитрий Песков.
О прибытии украинской стороны пока не сообщается.
Напомним, к переговорам Россия была готова ещё в пятницу. Минск предоставил площадку для общения, однако, согласившись, украинская сторона взяла паузу. После Киев предложил иную площадку, а дальше переговорщики пропали и вовсе отказались беседовать.
Все детали событий на Украине в свете спецоперации России - в специальном разделе "Первого русского".
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