«Россия готова к открытому вводу войск на Украину»: свежие данные из Киева

Итак, на Украине снова ожидают вторжения. Которого по счёту — уже устали считать даже в Киеве, наверное. Итак, Россия готова к «открытому введению войск на территорию Украины, очередная эскалация может произойти в ближайшее время».Такое мнение в эфире украинского телевидения высказал бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Юрий Грымчак.«Сегодня у России нет особых причин, чтобы не поднимать ставки. Они могут поднять ставки. Особенно на Донбассе. Этого надо ожидать», — отметил он.Он заверил, что «к смене стратегии и более откровенным агрессивным шагам Кремль толкают неблагоприятные обстоятельства, связанные с санкциями, провал плана интеграции Донбасса в Украину на своих условиях, а также необходимость усиления позиций партии власти накануне выборов в Госдуму».«В то же время на высоком уровне в РФ звучат заявления о расторжении отношений с Западом, население готовят к тяжелым временам, а вооруженные силы — к открытому вторжению на Украину под флагом миротворцев», — добавил он.А после признался в страшном, почти немыслимом: просмотре российского телевидения.«Россия почти открыто заявляет — еще не на самом высоком уровне, но на достаточно высоком — о том, что “мы разорвем все связи с Европейским Союзом и западным миром”.Я несколько дней смотрел программы российского телевидения — они готовят свое население к быстрому усугублению финансовых, продовольственных проблем в стране именно потому, что “кругом враги, и они нас всячески преследуют”».Такие заявления звучат на фоне открытого стягивания Киевом сил в зону боевых действий на Донбассе.