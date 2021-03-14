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«Россия готова к открытому вводу войск на Украину»: свежие данные из Киева

14 марта 2021, 21:50  •  358 • Украина

Итак, на Украине снова ожидают вторжения. Которого по счёту — уже устали считать даже в Киеве, наверное. Итак, Россия готова к «открытому введению войск на территорию Украины, очередная эскалация может произойти в ближайшее время».

Такое мнение в эфире украинского телевидения высказал бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Юрий Грымчак.

«Сегодня у России нет особых причин, чтобы не поднимать ставки. Они могут поднять ставки. Особенно на Донбассе. Этого надо ожидать», — отметил он.

Он заверил, что «к смене стратегии и более откровенным агрессивным шагам Кремль толкают неблагоприятные обстоятельства, связанные с санкциями, провал плана интеграции Донбасса в Украину на своих условиях, а также необходимость усиления позиций партии власти накануне выборов в Госдуму».

«В то же время на высоком уровне в РФ звучат заявления о расторжении отношений с Западом, население готовят к тяжелым временам, а вооруженные силы — к открытому вторжению на Украину под флагом миротворцев», — добавил он.

А после признался в страшном, почти немыслимом: просмотре российского телевидения.

«Россия почти открыто заявляет — еще не на самом высоком уровне, но на достаточно высоком — о том, что “мы разорвем все связи с Европейским Союзом и западным миром”.

Я несколько дней смотрел программы российского телевидения — они готовят свое население к быстрому усугублению финансовых, продовольственных проблем в стране именно потому, что “кругом враги, и они нас всячески преследуют”».

Такие заявления звучат на фоне открытого стягивания Киевом сил в зону боевых действий на Донбассе.

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