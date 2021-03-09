Россия глазами Турции: Засилье Навального и важнейший визит Лаврова

Именно Алексей Навальный удивительным образом становится главным героем турецких СМИ. Впрочем, тягаться с Сергеем Лавровым и его важнейшим визитом ему не под силу.

Проводя анализ турецких СМИ, невозможно не заметить озабоченность турецкой стороны последними событиями в России, связанными с Алексеем Навальным, отмечают авторы "Катехона". В информационном пространстве Турции непрерывно публикуются новости, касающиеся именно этой персоны.

Например, новостное агентство CNN Türk пишет:

"Было объявлено, что российский оппозиционер Алексей Навальный переведён из тюрьмы, где он содержался в Москве, в другую тюрьму, название и местонахождение которой не разглашаются. Отмечалось, что лидер оппозиции Алексей Навальный, задержанный в России на 30 суток сразу после возвращения из Германии и находившийся под стражей до 15 февраля, переведён в другое место".

Более того, турецкие новостные агентства следят за дальнейшим развитием отношений между Россией и Евросоюзом в связи с вышеизложенными событиями. Агентство Sözcü пишет о том, что президент России Владимир Путин одобрил закон, ужесточающий наказания для тех, кто оказывал сопротивление полиции. Кроме того, большое внимание привлекла новость о грядущем визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова в страны Персидского залива.

От источника Son Dakika сообщается, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит визит в три страны Персидского залива. Захарова заявила, что министр Лавров посетит Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию и Катар с 8 по 12 марта и встретится с лидерами Ближнего Востока в рамках "многогранных" отношений России с тремя вышеупомянутыми странами.