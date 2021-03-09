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Россия глазами Турции: Засилье Навального и важнейший визит Лаврова
09 марта 2021, 18:05 • 215 • Политика
Именно Алексей Навальный удивительным образом становится главным героем турецких СМИ. Впрочем, тягаться с Сергеем Лавровым и его важнейшим визитом ему не под силу.
Проводя анализ турецких СМИ, невозможно не заметить озабоченность турецкой стороны последними событиями в России, связанными с Алексеем Навальным, отмечают авторы "Катехона". В информационном пространстве Турции непрерывно публикуются новости, касающиеся именно этой персоны.
Например, новостное агентство CNN Türk пишет:
"Было объявлено, что российский оппозиционер Алексей Навальный переведён из тюрьмы, где он содержался в Москве, в другую тюрьму, название и местонахождение которой не разглашаются. Отмечалось, что лидер оппозиции Алексей Навальный, задержанный в России на 30 суток сразу после возвращения из Германии и находившийся под стражей до 15 февраля, переведён в другое место".
Более того, турецкие новостные агентства следят за дальнейшим развитием отношений между Россией и Евросоюзом в связи с вышеизложенными событиями. Агентство Sözcü пишет о том, что президент России Владимир Путин одобрил закон, ужесточающий наказания для тех, кто оказывал сопротивление полиции. Кроме того, большое внимание привлекла новость о грядущем визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова в страны Персидского залива.
От источника Son Dakika сообщается, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит визит в три страны Персидского залива. Захарова заявила, что министр Лавров посетит Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию и Катар с 8 по 12 марта и встретится с лидерами Ближнего Востока в рамках "многогранных" отношений России с тремя вышеупомянутыми странами.
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