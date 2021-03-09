Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
У Байдена заподозрили слабоумие после случившегося на выступлении - видео
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
Главная / Политика

Россия глазами Турции: Засилье Навального и важнейший визит Лаврова

09 марта 2021, 18:05  •  215 • Политика
Именно Алексей Навальный удивительным образом становится главным героем турецких СМИ. Впрочем, тягаться с Сергеем Лавровым и его важнейшим визитом ему не под силу.
Проводя анализ турецких СМИ, невозможно не заметить озабоченность турецкой стороны последними событиями в России, связанными с Алексеем Навальным, отмечают авторы "Катехона". В информационном пространстве Турции непрерывно публикуются новости, касающиеся именно этой персоны.
Например, новостное агентство CNN Türk пишет:
"Было объявлено, что российский оппозиционер Алексей Навальный переведён из тюрьмы, где он содержался в Москве, в другую тюрьму, название и местонахождение которой не разглашаются. Отмечалось, что лидер оппозиции Алексей Навальный, задержанный в России на 30 суток сразу после возвращения из Германии и находившийся под стражей до 15 февраля, переведён в другое место".
Более того, турецкие новостные агентства следят за дальнейшим развитием отношений между Россией и Евросоюзом в связи с вышеизложенными событиями. Агентство Sözcü пишет о том, что президент России Владимир Путин одобрил закон, ужесточающий наказания для тех, кто оказывал сопротивление полиции. Кроме того, большое внимание привлекла новость о грядущем визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова в страны Персидского залива.
От источника Son Dakika сообщается, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит визит в три страны Персидского залива. Захарова заявила, что министр Лавров посетит Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию и Катар с 8 по 12 марта и встретится с лидерами Ближнего Востока в рамках "многогранных" отношений России с тремя вышеупомянутыми странами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



215
Источник
Похожие новости
09 марта 2021, 00:40
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебежчик
09 марта 2021, 02:30
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
09 марта 2021, 02:30
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с русскими
09 марта 2021, 09:50
Экс-депутат Рады вынес "последнее предупреждение" Зеленскому: Возвращаться будут гробы и инвалиды
09 марта 2021, 08:00
Жителям Донбасса готовят "интересные маршруты" на Западную Украину: "Там все ждут"
09 марта 2021, 00:40
Жительницы Крыма подверглись травле на встрече ОБСЕ. Конфликт спровоцировал представитель Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 марта 2021, 00:40
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебежчик
09 марта 2021, 02:30
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
09 марта 2021, 02:30
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с ру...
09 марта 2021, 09:50
Экс-депутат Рады вынес "последнее предупреждение" Зеленскому: Возвращаться ...
09 марта 2021, 08:00
Жителям Донбасса готовят "интересные маршруты" на Западную Украину: "Т...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 марта 2021, 06:05
"Терпение лопнуло даже у ОБСЕ": Киев 12 раз спрашивали про Донбасс и ни разу не получили ответа
03 марта 2021, 03:30
"Они на что-то напросятся": Политолог прочитал между строк истинную цель санкций США
08 марта 2021, 09:05
"Русские - это ртуть": Стало известно старое пророчество Бисмарка о России
06 марта 2021, 04:50
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за украинских нацистов, — NYT
05 марта 2021, 00:25
Киев ждут сюрпризы: освобождением всего Донбасса дело не ограничится – эксперт
08 марта 2021, 08:10
Отморозки из «Торнадо» жаждут мести
08 марта 2021, 13:40
Своей жадностью крымские власти рождают у жителей полуострова обиду на Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.