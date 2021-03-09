Россия глазами турецких СМИ

Проводя анализ турецких СМИ, невозможно не заметить озабоченность турецкой стороны последними событиями в России, связанными с Алексеем Навальным. В информационном пространстве Турции непрерывно публикуются новости, касающиеся российского оппозиционера.

Так, новостное агентство CNN Türk пишет: "Было объявлено, что российский оппозиционер Алексей Навальный переведён из тюрьмы, где он содержался в Москве, в другую тюрьму, название и местонахождение которой не разглашаются. Отмечалось, что лидер оппозиции Алексей Навальный, задержанный в России на 30 суток сразу после возвращения из Германии и находившийся под стражей до 15 февраля, переведён в другое место.

Фото: скриншот новостного агентства CNN Türk

В четверг, после того как был оставлен в силе приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который содержался в тюрьме "Матросская тишина" в Москве, было объявлено, что он будет переведен в другую тюрьму, название и местонахождение которой не разглашаются. Адвокаты Навального заявили, что семья Навального не была проинформирована о том, куда он был перемещён, в то время как Александр Калашников из ФСИН, выступивший с обращением к государственным СМИ по этому поводу, заявил, что Навальный содержится в крайне приличных условиях".

Более того, турецкие новостные агентства следят за дальнейшим развитием отношений между Россией и Евросоюзом в связи с вышеизложенными событиями.

CNN Türk пишет об этом:

Представители стран ЕС одобрили введение санкций против России – в связи с осуждением оппозиционного политика Алексея Навального. Как сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на круги ЕС, представители 27 стран‑членов одобрили санкции: например, запрет на поездки и заморозку активов в отношении четырёх высокопоставленных российских чиновников. Санкции уже вступили в силу.

Также стоит отметить, что турецкие СМИ внимательно следят и за внутриполитической ситуацией, а также социальной сферой России.

Агентство Sözcü пишет о том, что президент России Владимир Путин одобрил закон, ужесточающий наказания для тех, кто оказывал сопротивление полиции:

После ареста лидера российской оппозиции Алексея Навального многие протестующие и сотрудники полиции получили ранения, разгоняя акции протеста, направленные против президента России Владимира Путина, прошедшие по всей стране. В то время как жёсткие меры российской полиции против демонстрантов были предметом обсуждения в стране, Путин сделал новый шаг. Он одобрил закон, который ужесточил наказания для тех, кто оказал сопротивление силовикам.

Также данное агентство отмечает, что в рамках нового закона, подписанного Путиным, были усилены наказания для участников несанкционированных акций протеста, нарушивших общественный порядок:

В то время как штрафы в размере 5 тысяч рублей (500 турецких лир) были выписаны тем, на кого ранее по этой причине были заведены судебные дела, то, согласно новому закону, эти штрафы увеличены до 20 тысяч рублей (2 тысяч турецких лир) – в зависимости от характера преступления. Кроме того, некоторые демонстранты, в соответствии с уровнем преступления, могут быть приговорены к 30 дням тюремного заключения и общественно-полезным исправительным работам (до 200 часов).

Резюмируя, информационный портал подчеркивает, что новый закон, прежде всего, вступил в силу с одобрения Путина, после того как он был принят голосами депутатов в Думе, принят в нижней палате российского парламента и была дана оценка реакции оппозиции. Закон был охарактеризован как мера пресечения права сторонников Навального на протест.

Следующей новостью, привлекающей внимание турецких СМИ, является вопрос о признании и начале массовой закупки российской вакцины Sputnik V разными странами. В связи с этим TRT Haber пишет, что Европейский союз объявил, что в настоящее время не ведёт переговоров с Россией о покупке вакцины Sputnik V, разработанной против COVID-19.

На ежедневной пресс-конференции Стефан Де Кеерсмакер, пресс-секретарь Комиссии ЕС, ответил на вопрос, была ли у них встреча по вопросам закупок с Россией, после того как Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) предварительно оценило вакцину Sputnik V:

В настоящее время мы не обсуждаем вопрос о добавлении вакцины Sputnik V в наш портфель,

– сказал Де Кеерсмакер.

Напомнив, что ЕС закупает вакцины совместно со странами-членами, Де Кеерсмакер сказал: "Страны ЕС и Комиссия ЕС всегда могут принять решение о добавлении других вакцин в портфель".

Также отмечается, что главный пресс-секретарь Комиссии ЕС Эрик Мамер сказал: "Одобрение вакцины для использования в Европе в результате положительной оценки EMA не обязательно означает, что Комиссия ЕС включит эту вакцину в свой портфель".

Регулирующий орган ЕС в области лекарственных средств EMA объявил, что Россия провела предварительную оценку вакцины от COVID-19 под названием Sputnik V:

Россия, в свою очередь, ранее объявила, что к июню может доставить в ЕС 100 миллионов доз вакцины. В ЕС пока утверждены только вакцины, произведённые компаниями из западных стран. Это были вакцины BioNTech-Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Компания Johnson and Johnson также подала заявку в EMA на использование вакцины в ЕС,

– пишет новостное агентство.

И в заключение: большое внимание привлекла новость о грядущем визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова в страны Персидского залива.

От источника Son Dakika сообщается, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит визит в три страны Персидского залива. Захарова заявила, что министр Лавров посетит Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию и Катар с 8 по 12 марта и что он встретится с лидерами Ближнего Востока в рамках "многогранных" отношений России с тремя вышеупомянутыми странами.

Отмечается, что Лавров сосредоточится на расширении делового партнёрства между лидерами стран и обсуждении сотрудничества в энергетическом секторе.

Захарова также заявила, что решение кризисов в Сирии, Ливии, Йемене и Персидском заливе, а также решение израильско‑палестинского конфликта будет обсуждаться на конференции.

Прослеживается тенденция, что Турция смотрит на современную российскую действительность через призму европейского восприятия.

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".