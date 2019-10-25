Россия: Евразия иль Азиопа? • 52 • Аналитика Дискуссии в обход реалий

На минувшей неделе в Москве состоялась международная конференция «Центральная Азия и Россия». Примечательна она прежде всего тем, что там в который раз безуспешно искали ответ на вопрос, вынесенный в заголовок. Россия — это Евразия по Гумилёву или Азиопа, как у Милюкова? В работе форума участвовали эксперты не только из стран региона, наряду с российскими, но также из Китая и Ирана. Примечательно и то, что форум проигнорировали дипломаты и эксперты из Турции.









И это при том, что большинство российских и особенно центральноазиатских аналитиков фактически призывали Турцию к еще более активной политике в регионе. В Азии многими откровенно приветствуются интеграционные процессы, которые стимулирует Анкара в рамках созданного ею в 2009 году Тюркского совета. В упомянутый Совет вошли пять стран: помимо Турции, это Казахстан, Киргизия, Азербайджан и Узбекистан. Его очередная межгосударственная бизнес-конференция состоялась в Ташкенте в первой декаде октября.



Пожалуй, наиболее предметными на московском форуме были выступления иранских аналитиков: Вали Казигар Каледжи (иранский Совет евразийских исследований) и Алиреза Багдели (Институт политических исследований иранского МИДа). Они подчеркнули, что Иран активизирует взаимодействие со странами региона и с РФ по экономическим причинам и еще для того, чтобы предотвратить вовлечение центральноазиатских стран в антииранский курс США.



Из Тегерана постоянно раздаются сетования по поводу того, что и без того весомое политико-экономическое влияние США в регионе усиливается. Поэтому американцы вполне могут вынудить эти страны к косвенному, а то и к прямому участию в антииранской политике Вашингтона.



При этом темпы ирано-центральноазиатской торговли растут в последние годы максимальными темпами, но этой торговле, как отметили иранские аналитики, до сих пор далеко от рекордных показателей товарооборота центральноазиатского региона с КНР и Турцией. Что не в последнюю очередь связано как минимум с психологическим воздействием антииранской политики США на страны Центральной Азии.





Вали Казигар Каледжи



Эти оценки остались, скажем так, без «предметных» комментариев других участников форума. Но в краткой беседе с автором, участвовавшим в этой конференции, г-н Каледжи отметил, что, по мнению иранской стороны, Турция проводит линию на «протурецкую» интеграцию в регионе с согласия США. Которые пока не хотят «светиться» в качестве своего рода первой скрипки в сплочении центральноазиатских стран для сдерживания растущего влияния там Китая и потенциально сильного влияния там же Ирана.



Споры ни о чём

Кстати, уже не первый год без практического продвижения остаётся проект нефте- и газопроводов из Ирана через Центральную Азию в КНР, разработанный еще в середине 90-х. А Казахстан с Азербайджаном, напомним, отказались в тот же период от транзита их нефти на экспорт через порты «антимериканского» Ирана. Как известно, они предпочли этот транзит (с конца 90-х) под воздействием США и Турции по трубопроводам через Турцию и турецкие порты.



Как известно, турецкий и особенно западный энергетический бизнес еще в первой половине 90-х годов заняли решающие позиции в каспийских нефтегазовых консорциумах Казахстана и Азербайджана. Что же касается тональности всего форума, то почти все другие его другие участники многословно призывали к расширению партнёрства стран региона не столько с Россией, сколько с Турцией и особенно с Китаем.







В числе главных подтверждающих примеров «многовекторной» выгодности такого курса приводились действующие с 2010-2014 гг. три высокомощных газопровода из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана в КНР общей мощностью свыше 25 млрд. кубометров в год. Вдобавок, как известно, вскоре будет построен четвёртый газопровод в том же направлении. Все они построены или строятся более чем на 70% за счет китайских кредитов и прямых займов.



Но, подчеркнём, на форуме ни слова не говорилось о том, что эти поставки идут минимум на 60% по общей их стоимости для Пекина, в счёт растущей перед КНР задолженности Ташкента, Нур-Султана и особенно Ашхабада. И вдобавок по низким газоэкспортным ценам. А в такой ситуации не исключено, по оценкам ряда китайских, турецких и американских СМИ, что КНР уже в среднесрочной перспективе будет снижать объёмы импорта газа из РФ по трубопроводу «Сила Сибири» (свыше 5 тыс. км).





И что параллельно будет введен в действие к концу ноября годовой мощностью не менее 30 млрд. кубометров. Тем более что цены российских поставок газа в КНР на 25-30% меньше в сравнении с экспортными расценками на центральноазиатский газ для Китая.



По этому поводу ярко высказался Чжан Нин, директор регионального отдела китайского НИИ России, Центральной Азии и Восточной Европы. Он в своем выступлении отметил, что совокупная задолженность центральноазиатских стран перед КНР оценивается более чем в 30 млрд. долл., причем «точных данных о долге Туркменистана перед Китаем нет, но примерная здесь оценка — почти 12 млрд. долл». Китайская же сторона, «понимая ситуацию в странах региона, не намерена ускорять выплату этих долгов».



Такая стратегия Китая, как уточнил на форуме глава китайского Центра международных энергетических исследований Ши Цзе, «составное звено долгосрочной концепции КНР «Один пояс — один путь», направленной прежде всего на более активное взаимодействие со странами Центральной Азии в максимально долгосрочном плане».



Это позволяет предположить, что, видимо, КНР за счет долговых отсрочек и/или новых кредитов планирует бессрочную привязку сравнительно дешевого центральноазиатского газа к китайским потребностям в этом сырье. А косвенное, если не прямое, подтверждение прогнозов насчет того, что с российским газовым экспортом в КНР будут проблемы, состоит в том, что, по имеющимся данным, пока не предвидится окончания переговоров, идущих с 2014 г., о сооружении дополнительного Трансалтайского газопровода в КНР (до 20 млрд. кубометров в год).



Наследники Сунь-цзы

Посол КНР в РФ Ли Хуэй еще 29 апреля 2015 г. лаконично, но «прозрачно» пояснил нефтегазовому агентству RCC (РФ): «Продолжаются переговоры по западному маршруту поставок газа из РФ в КНР — через Алтайский регион. Мощность "Трансалтайской" магистрали уточняется с учетом оценок спроса в Китае на трубопроводный газ и возможностей поставок из других источников». Та же ситуация с этим проектом и поныне.



Но, повторим, среди основных выступлений на форуме выделялась тема развития российско-турецкого партнерства в регионе. Виктор Надеин-Раевский, директор Института исследований Черноморско-Каспийского региона при ИМЭМО, утверждал, что такое партнерство направлено против планов США доминировать в регионе, что Анкара и Тюркский совет не заинтересованы «вытеснить» Россию, КНР или Иран из Центральной Азии и т. п. А своего рода базовый стимул такого партнерства — его наличие в Сирии.





Виктор Надеин-Раевский



Большинство российских экспертов, выступавших по российско-турецкой тематике высказали схожие мнения. Зато иранские и китайские эксперты предпочли не комментировать такие оценки… Однако нынешняя ситуация на севере Сирии, когда Турция снова пытается овладеть этим регионом вкупе с его нефтегазовыми ресурсами и транзитными нефте- и газопроводами, привносит, как известно, немало вопросов в российско-турецкое партнерство по урегулированию ситуации в этой стране. И в целом в политические взаимоотношения Москвы и Анкары и в реальную оценку стратегии Анкары, как впрочем, и США в Сирии. Самосуд — форма протеста? К событиям в поселке Цигломень



Хотелось бы понять, изменилась ли эта стратегия с 1930-х — 50-х годов, когда обладание Анкарой Северной Сирией, поддержанное США, было главной целью сирийской политики Турции? (См. статью «Как турки в 1939 году устроили Сирии «обрезание»). К сожалению, В. Надеин-Раевский не разъяснил этих аспектов.



Что же касается вышеупомянутого Тюркского совета (ТС), инициированного 10 лет тому назад Турцией и Казахстаном, в его рамках ныне разрабатываются до 40 интеграционных программ, нацеленных на более тесное политико-экономическое партнерство Турции не с РФ, Ираном или КНР, а со странами Центральной Азии, Азербайджаном и Венгрией.



Не позже 2021 г. туда вступит Венгрия (пока — страна-наблюдатель в ТС) — член НАТО, как и Турция. Но не только: характерно заявление главы Турции Р. Эрдогана 15 октября в Баку: «Следующий саммит Совета состоится в Турции (в 2020 году. — Прим. авт.). Мы будем рады видеть на нём Туркменистан, и все шесть государств одного народа (т. е. тюркского. — Прим. авт.) в полном составе будут вместе».



Словом, состоявшаяся конференция не дала предметных ответов на злободневные вопросы о трендах в отношениях России со странами центральноазиатского региона и о растущем влиянии извне на эти тренды. А могла бы, если оценки большинства экспертов-участников были реально объективными, а не служили отражением желательной ими политической конъюнктуры в этих взаимоотношениях… На минувшей неделе в Москве состоялась международная конференция «Центральная Азия и Россия». Примечательна она прежде всего тем, что там в который раз безуспешно искали ответ на вопрос, вынесенный в заголовок. Россия — это Евразия по Гумилёву или Азиопа, как у Милюкова? В работе форума участвовали эксперты не только из стран региона, наряду с российскими, но также из Китая и Ирана. Примечательно и то, что форум проигнорировали дипломаты и эксперты из Турции.И это при том, что большинство российских и особенно центральноазиатских аналитиков фактически призывали Турцию к еще более активной политике в регионе. В Азии многими откровенно приветствуются интеграционные процессы, которые стимулирует Анкара в рамках созданного ею в 2009 году Тюркского совета. В упомянутый Совет вошли пять стран: помимо Турции, это Казахстан, Киргизия, Азербайджан и Узбекистан. Его очередная межгосударственная бизнес-конференция состоялась в Ташкенте в первой декаде октября.Пожалуй, наиболее предметными на московском форуме были выступления иранских аналитиков: Вали Казигар Каледжи (иранский Совет евразийских исследований) и Алиреза Багдели (Институт политических исследований иранского МИДа). Они подчеркнули, что Иран активизирует взаимодействие со странами региона и с РФ по экономическим причинам и еще для того, чтобы предотвратить вовлечение центральноазиатских стран в антииранский курс США.Из Тегерана постоянно раздаются сетования по поводу того, что и без того весомое политико-экономическое влияние США в регионе усиливается. Поэтому американцы вполне могут вынудить эти страны к косвенному, а то и к прямому участию в антииранской политике Вашингтона.При этом темпы ирано-центральноазиатской торговли растут в последние годы максимальными темпами, но этой торговле, как отметили иранские аналитики, до сих пор далеко от рекордных показателей товарооборота центральноазиатского региона с КНР и Турцией. Что не в последнюю очередь связано как минимум с психологическим воздействием антииранской политики США на страны Центральной Азии.Эти оценки остались, скажем так, без «предметных» комментариев других участников форума. Но в краткой беседе с автором, участвовавшим в этой конференции, г-н Каледжи отметил, что, по мнению иранской стороны, Турция проводит линию на «протурецкую» интеграцию в регионе с согласия США. Которые пока не хотят «светиться» в качестве своего рода первой скрипки в сплочении центральноазиатских стран для сдерживания растущего влияния там Китая и потенциально сильного влияния там же Ирана.Кстати, уже не первый год без практического продвижения остаётся проект нефте- и газопроводов из Ирана через Центральную Азию в КНР, разработанный еще в середине 90-х. А Казахстан с Азербайджаном, напомним, отказались в тот же период от транзита их нефти на экспорт через порты «антимериканского» Ирана. Как известно, они предпочли этот транзит (с конца 90-х) под воздействием США и Турции по трубопроводам через Турцию и турецкие порты.Как известно, турецкий и особенно западный энергетический бизнес еще в первой половине 90-х годов заняли решающие позиции в каспийских нефтегазовых консорциумах Казахстана и Азербайджана. Что же касается тональности всего форума, то почти все другие его другие участники многословно призывали к расширению партнёрства стран региона не столько с Россией, сколько с Турцией и особенно с Китаем.В числе главных подтверждающих примеров «многовекторной» выгодности такого курса приводились действующие с 2010-2014 гг. три высокомощных газопровода из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана в КНР общей мощностью свыше 25 млрд. кубометров в год. Вдобавок, как известно, вскоре будет построен четвёртый газопровод в том же направлении. Все они построены или строятся более чем на 70% за счет китайских кредитов и прямых займов.Но, подчеркнём, на форуме ни слова не говорилось о том, что эти поставки идут минимум на 60% по общей их стоимости для Пекина, в счёт растущей перед КНР задолженности Ташкента, Нур-Султана и особенно Ашхабада. И вдобавок по низким газоэкспортным ценам. А в такой ситуации не исключено, по оценкам ряда китайских, турецких и американских СМИ, что КНР уже в среднесрочной перспективе будет снижать объёмы импорта газа из РФ по трубопроводу «Сила Сибири» (свыше 5 тыс. км).И что параллельно будет введен в действие к концу ноября годовой мощностью не менее 30 млрд. кубометров. Тем более что цены российских поставок газа в КНР на 25-30% меньше в сравнении с экспортными расценками на центральноазиатский газ для Китая.По этому поводу ярко высказался Чжан Нин, директор регионального отдела китайского НИИ России, Центральной Азии и Восточной Европы. Он в своем выступлении отметил, что совокупная задолженность центральноазиатских стран перед КНР оценивается более чем в 30 млрд. долл., причем «точных данных о долге Туркменистана перед Китаем нет, но примерная здесь оценка — почти 12 млрд. долл». Китайская же сторона, «понимая ситуацию в странах региона, не намерена ускорять выплату этих долгов».Такая стратегия Китая, как уточнил на форуме глава китайского Центра международных энергетических исследований Ши Цзе, «составное звено долгосрочной концепции КНР «Один пояс — один путь», направленной прежде всего на более активное взаимодействие со странами Центральной Азии в максимально долгосрочном плане».Это позволяет предположить, что, видимо, КНР за счет долговых отсрочек и/или новых кредитов планирует бессрочную привязку сравнительно дешевого центральноазиатского газа к китайским потребностям в этом сырье. А косвенное, если не прямое, подтверждение прогнозов насчет того, что с российским газовым экспортом в КНР будут проблемы, состоит в том, что, по имеющимся данным, пока не предвидится окончания переговоров, идущих с 2014 г., о сооружении дополнительного Трансалтайского газопровода в КНР (до 20 млрд. кубометров в год).Посол КНР в РФ Ли Хуэй еще 29 апреля 2015 г. лаконично, но «прозрачно» пояснил нефтегазовому агентству RCC (РФ): «Продолжаются переговоры по западному маршруту поставок газа из РФ в КНР — через Алтайский регион. Мощность "Трансалтайской" магистрали уточняется с учетом оценок спроса в Китае на трубопроводный газ и возможностей поставок из других источников». Та же ситуация с этим проектом и поныне.Но, повторим, среди основных выступлений на форуме выделялась тема развития российско-турецкого партнерства в регионе. Виктор Надеин-Раевский, директор Института исследований Черноморско-Каспийского региона при ИМЭМО, утверждал, что такое партнерство направлено против планов США доминировать в регионе, что Анкара и Тюркский совет не заинтересованы «вытеснить» Россию, КНР или Иран из Центральной Азии и т. п. А своего рода базовый стимул такого партнерства — его наличие в Сирии.Большинство российских экспертов, выступавших по российско-турецкой тематике высказали схожие мнения. Зато иранские и китайские эксперты предпочли не комментировать такие оценки… Однако нынешняя ситуация на севере Сирии, когда Турция снова пытается овладеть этим регионом вкупе с его нефтегазовыми ресурсами и транзитными нефте- и газопроводами, привносит, как известно, немало вопросов в российско-турецкое партнерство по урегулированию ситуации в этой стране. И в целом в политические взаимоотношения Москвы и Анкары и в реальную оценку стратегии Анкары, как впрочем, и США в Сирии.Хотелось бы понять, изменилась ли эта стратегия с 1930-х — 50-х годов, когда обладание Анкарой Северной Сирией, поддержанное США, было главной целью сирийской политики Турции? (См. статью «Как турки в 1939 году устроили Сирии «обрезание»). К сожалению, В. Надеин-Раевский не разъяснил этих аспектов.Что же касается вышеупомянутого Тюркского совета (ТС), инициированного 10 лет тому назад Турцией и Казахстаном, в его рамках ныне разрабатываются до 40 интеграционных программ, нацеленных на более тесное политико-экономическое партнерство Турции не с РФ, Ираном или КНР, а со странами Центральной Азии, Азербайджаном и Венгрией.Не позже 2021 г. туда вступит Венгрия (пока — страна-наблюдатель в ТС) — член НАТО, как и Турция. Но не только: характерно заявление главы Турции Р. Эрдогана 15 октября в Баку: «Следующий саммит Совета состоится в Турции (в 2020 году. — Прим. авт.). Мы будем рады видеть на нём Туркменистан, и все шесть государств одного народа (т. е. тюркского. — Прим. авт.) в полном составе будут вместе».Словом, состоявшаяся конференция не дала предметных ответов на злободневные вопросы о трендах в отношениях России со странами центральноазиатского региона и о растущем влиянии извне на эти тренды. А могла бы, если оценки большинства экспертов-участников были реально объективными, а не служили отражением желательной ими политической конъюнктуры в этих взаимоотношениях… Алексей Чичкин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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