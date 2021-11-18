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Россия эвакуирует из Афганистана почти 400 человек

18 ноября 2021, 12:50  •  67 • Политика
Три самолёта военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России по поручению президента вылетели с аэродрома Чкаловский для эвакуации из Афганистана почти 400 человек.
В Афганистан прибыли три самолёта Министерства обороны России, чтобы эвакуировать более 380 человек. Как отмечено в сообщении оборонного ведомства, вывозить из Кабула будут граждан России.
Кроме того, вместе с нашими гражданами на тех же самолётах вылететь из Кабула смогут граждане Белоруссии, Украины, Киргизии, Армении, а также самого Афганистана:
Для осуществления вывоза создана авиационная группировка из трёх самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский, - отмечено в сообщении.
Кроме того, Россия начинает поставки гуманитарной помощи в Афганистан, о чём заявлялось накануне. Сегодня в страну привезли 36-тонный груз, состоящий из продуктов питания и товаров первой необходимости, сообщает РИА ФАН.

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