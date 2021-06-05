«Россия есть, была и будет»: Путин призвал США научиться уважать интересы РФ

Владимир Путин призвал США уважать интересы России. В ходе встречи с главредами мировых информагентств российский лидер отметил, что нормализация отношений между двумя странами возможна только при соблюдении этого условия. Он подчеркнул, что текущее состояние российско-американских связей обусловлено позицией Вашингтона, который вводит санкции против Москвы «по каждому поводу и без повода вообще». Вместе с тем глава государства выразил надежду, что его предстоящая встреча с главой Белого Дома Джо Байденом будет конструктивной, поскольку у двух стран есть общие интересы.

Путин заявил, что для нормализации отношений между Россией и США Вашингтон должен научиться уважать интересы Москвы. Об этом глава государства высказался в ходе встречи с главредами международных агентств в рамках ПМЭФ.

«Главное, что нужно сделать — это относиться друг к другу с уважением и учитывать интересы друг друга. В самом широком смысле этого слова», — сказал президент. Он отметил, что не Россия «загнала» отношения Москвы и Вашингтона в их текущее состояние.

«Не мы это сделали. Мы не предприняли ни одного шага первыми в том, что наносило ущерб российско-американским отношениям», — пояснил президент.

Он отметил, что США, в свою очередь, сделали множество шагов, которые крайне негативно отразились на двусторонних отношениях.

«Мы что ли вводили санкции против США? США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще. Только потому, что мы существуем. Но с этим придётся смириться. Россия есть, была и будет, так же, как и есть, и будут США, которые играют очень важную роль в мире», — сказал российский лидер.

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Говоря о предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом, Путин заявил, что не ждёт прорывов от этого саммита. При этом он отметил, что у двух стран есть общие интересы, в частности, решение экологических проблем, стратегическая стабильность и совместная работа по разрешению ряда региональных кризисов.

«Я исхожу из того, что президент Байден — очень опытный политик. Он всю жизнь практически в политике, он хорошо разбирается во многих проблемах, которые я назвал, потому что лично принимал участие в разном качестве и в разное время в проработке вопросов подобного рода. Так что я надеюсь, что наша встреча будет конструктивной», — заключил глава российского государства.

Путин также затронул вопросы отношений России с рядом других государств. При этом российский президент отметил, что не считает себя вправе давать оценки работе других лидеров.

«Я не считаю себя вправе давать оценки деятельности тех или других руководителей, лидеров государств. Если бы я так делал, то наши отношения с моими коллегами разрушились бы моментально, в ту же секунду. На таком уровне должна существовать определенная этика отношений», — сказал президент.

Он также предостерёг от выстраивания системы отношений, основанной на партнёрстве «против кого-то». По слова Путина, дружить нужно для того, чтобы «добиваться общих целей, чтобы решать стоящие перед государствами задачи».

В ходе встречи Путина также спросили о возможности переговоров с Японией по поводу Курильских островов и заключения мирного договора (Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны). Президент в ответ подчеркнул, что японская точка зрения по данному вопросу неоднократно менялась. По его словам, в 1956 году речь шла о передаче Японии двух островов, позднее диалог прекратился по инициативе японской стороны, но в дальнейшем Токио решил его возобновить.

«После этого японская позиция опять изменилась, и речь уже пошла о четырёх островах. Но Россия никогда с этим не соглашалась, и Советский Союз тоже», — сказал президент. Он отметил, что в российскую Конституцию ранее были внесены изменения о запрете на отчуждение территорий. Вместе с тем, по словам Путина, это обстоятельство не является препятствием обсуждения мирного договора.

«Безусловно, мы должны это учитывать, но я не считаю, что мы должны приостанавливать разговор по мирному договору. Здесь много очень тонких вопросов, и в ходе предварительных дискуссий мы поставили перед нашими коллегами, друзьями и партнёрами по этим переговорам ряд вопросов, в том числе связанных с обеспечением безопасности», — сказал Путин, пояснив, что речь идёт о планах союзников Токио разместить на территории Японии современные ракетные ударные системы.

Он добавил, что Москва до сих пор не получила однозначного ответа на вопрос о том, не будут ли эти системы развёрнут таким образом, чтобы угрожать территории РФ.

Кроме того, Путин высказался об эффективном взаимодействии России с Китаем и Индией. В частности, президент назвал развитие связей в сфере экономики одним из ключевых направлений в отношениях между Пекином и Москвой. Как отметил президент, Россия и Китай имеют очень много совпадающих интересов, и это лежит в основе развития двусторонних отношений.

Говоря о сферах партнёрства с Индией, глава российского государства отметил энергетику, высокие технологии и агропромышленный комплекс. Он также обратил внимание журналистов на то обстоятельство, что Индия — единственный партнёр России, с которым Москва идёт на совместную разработку и производство на индийской территории современных систем вооружений, в том числе ракетной техники.