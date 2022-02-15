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Россия ещё не напала, а Киев уже пал: Соловьёв о "бегстве" американцев

15 февраля 2022, 01:10  •  56 • Политика
Журналист Владимир Соловьёв показал, как непоследовательно ведут себя США на Украине.
Журналист Владимир Соловьёв указал на несоответствия заявлений и действий США по Украине.
Удивительно. Ничего не случилось. Совсем. Армия наша занята своим делом. Учения. Занятия. Служба. Никто границу не пересекает, даже косо на неё не смотрит, а Киев уже пал. По крайней мере, по мнению американцев,
- написал журналист в своём Telegram-канале.
Как отметил Соловьёв, иначе непонятно, "зачем они перенесли посольство во Львов. И почему во Львов?".
Считают, что наши "орды" туда не войдут? Предлагают раздел Украины? Странные люди. Пугливые. Как они собирались миром управлять?
- недоумевает журналист.
Она также приводит заявление Пентагона, что США не планируют вводить на территорию Украины войска, но "готовы помочь при необходимости проведения эвакуации".

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