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Россия ещё не напала, а Киев уже пал: Соловьёв о "бегстве" американцев
15 февраля 2022, 01:10 • 56 • Политика
Журналист Владимир Соловьёв показал, как непоследовательно ведут себя США на Украине.
Журналист Владимир Соловьёв указал на несоответствия заявлений и действий США по Украине.
- написал журналист в своём Telegram-канале.
Как отметил Соловьёв, иначе непонятно, "зачем они перенесли посольство во Львов. И почему во Львов?".
- недоумевает журналист.
Она также приводит заявление Пентагона, что США не планируют вводить на территорию Украины войска, но "готовы помочь при необходимости проведения эвакуации".
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