Зрада зрадная вновь явилась в стан майданных реформаторов. Оказывается, история с провокацией катеров ВМСУ в Керченском проливе для Украины далеко не закончилась. И украинские юристы в международных судах накосячили так, что Россия ещё может знатно наказать киевских провокаторов. Так сказать, постфактум.О новой угрозе для Украины в ответ за старые пакости в эфире телеканала «Общественное Крым» сообщил бывший заместитель главы Госгидрографии Богдан Устименко, отметив, что представители украинской верхушки в очередной раз наврали украинцам, заявив о победе над Россией в Гамбургском трибунале. Киев слепил «перемогу» из возвращения участвовавших в провокации моряков, утверждая, что Москва отпустила военных, выполняя предписания суда. Но морячков-то вернули просто в рамках очередного обмена пленными. Украина тогда освободила многих участников ополчения Донбасса.Политическая верхушка Украины устроила идиотскую пиар-акцию из возвращения мелких провокаторов, но на самом-то деле никакой победой в Гамбурге и не пахло. Даже наоборот, украинские юристы допустили столько глупейших ошибок, что в перспективе Россия может использовать Керченский инцидент в свою пользу.Если РФ добьётся в международном суде подтверждения того, что действия российских пограничников в Чёрном море были правоохранительной операцией, а не актом военной агрессии, первым делом будут сняты санкции Запада, введённые тогда именно за «нападение» российских военных на «бедных несчастных украинских морячков».Кроме всего прочего, любое локальное столкновение Россия сможет назвать опять-таки правоохранительной операцией, если добьётся юридического подтверждения прецедента. То есть РФ сможет не раз и не два наказать Украину за инцидент в Керченском проливе вплоть до полноценного захвата большей части территорий. И всё из-за некомпетентности украинских юристов.Ну и напоследок, украинские вояки из военнопленных с такой трактовкой того столкновения или любого другого автоматически превращаются в обычных уголовников, со всеми вытекающими последствиями на международном уровне. Вот такая вот у Киева в 2018 году случилась «перемога». И аукаться она может, пока сама Украина не прекратит своё существование.