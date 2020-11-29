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Россия ещё накажет Украину за провокацию в Керченском проливе

29 ноября 2020, 22:05  •  124 • Украина

Зрада зрадная вновь явилась в стан майданных реформаторов. Оказывается, история с провокацией катеров ВМСУ в Керченском проливе для Украины далеко не закончилась. И украинские юристы в международных судах накосячили так, что Россия ещё может знатно наказать киевских провокаторов. Так сказать, постфактум.

О новой угрозе для Украины в ответ за старые пакости в эфире телеканала «Общественное Крым» сообщил бывший заместитель главы Госгидрографии Богдан Устименко, отметив, что представители украинской верхушки в очередной раз наврали украинцам, заявив о победе над Россией в Гамбургском трибунале. Киев слепил «перемогу» из возвращения участвовавших в провокации моряков, утверждая, что Москва отпустила военных, выполняя предписания суда. Но морячков-то вернули просто в рамках очередного обмена пленными. Украина тогда освободила многих участников ополчения Донбасса.

Политическая верхушка Украины устроила идиотскую пиар-акцию из возвращения мелких провокаторов, но на самом-то деле никакой победой в Гамбурге и не пахло. Даже наоборот, украинские юристы допустили столько глупейших ошибок, что в перспективе Россия может использовать Керченский инцидент в свою пользу.

Если РФ добьётся в международном суде подтверждения того, что действия российских пограничников в Чёрном море были правоохранительной операцией, а не актом военной агрессии, первым делом будут сняты санкции Запада, введённые тогда именно за «нападение» российских военных на «бедных несчастных украинских морячков».

Кроме всего прочего, любое локальное столкновение Россия сможет назвать опять-таки правоохранительной операцией, если добьётся юридического подтверждения прецедента. То есть РФ сможет не раз и не два наказать Украину за инцидент в Керченском проливе вплоть до полноценного захвата большей части территорий. И всё из-за некомпетентности украинских юристов.

Ну и напоследок, украинские вояки из военнопленных с такой трактовкой того столкновения или любого другого автоматически превращаются в обычных уголовников, со всеми вытекающими последствиями на международном уровне. Вот такая вот у Киева в 2018 году случилась «перемога». И аукаться она может, пока сама Украина не прекратит своё существование.

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