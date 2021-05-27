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Россия едва не потеряла Китай из-за секретной группы высших генералов

27 мая 2021, 12:25  •  183 • В мире
Тема разрыва когда-то прочных и крепких отношений между Китаем и Советским Союзом мало освещается в СМИ. Между тем именно это стало одной из главных причин победы США в холодной войне. Исторический дискурс в студии "Первого русского" вели автор программы "Без цензуры" Никита Комаров и китаевед Николай Вавилов.
Никита Комаров: На каком уровне политического, экономического и военного развития находился Китай в 50–60-х годах прошлого века? Действительно ли разрыв дружеских связей между СССР и Китаем привёл к поражению в холодной войне?
Николай Вавилов: Разрыв происходил очень медленно и поэтапно с 50-х годов. Я бы даже сказал, началом серьёзных трений между Москвой и Пекином стала смерть советского лидера Иосифа Сталина. В 1969 году произошёл известный конфликт на острове Даманский, что поспособствовало сближению КНР и США. И уже в феврале 1972 года американская делегация, возглавляемая президентом Ричардом Никсоном, прибыла с визитом в Пекин. Тогда началась переориентация Китая на Соединённые Штаты, и к 1979 году, когда Тайвань убрали из ООН, этот длительный процесс сближения Китая с Америкой завершился.
Ричард Никсон стал первым американским президентом, посетившим Китай. С этого визита, состоявшегося в 1972 году, началось сближение США и Китая. Фото: Globallokpress.
Для того чтобы вообще говорить о борьбе Советского Союза и США за Китай, надо немного глубже копнуть в историю. Как известно, Вторая мировая война полностью завершилась 2 сентября 1945 года, когда Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции. Но в Китае в это время начался второй этап кровопролитной гражданской войны. В этот раз США поддерживали Гоминьдан и Чан Кайши, а СССР – КПК и Мао Цзэдуна. Президент США Гарри Трумэн, а затем и Дуайт Эйзенхауэр оказывали помощь (вплоть до военной) Китайской Республике на Тайване, категорически выступая против Китайской Народной Республики. По большому счёту, эти события и можно назвать началом холодной войны.
Об этом действительно очень мало говорят, но американцы давно стремились взять Пекин под свой контроль, превратив его в свой бастион в Азии. Поэтому Китай и стал с 1945 года ареной борьбы Советского Союза и США.
Напомню один важный момент: даже когда сторонники правительства Гоминьдана эвакуировались на Тайвань, значительная часть проамериканской китайской элиты осталась на материке. Да и Мао Цзэдун не был таким уж просталинским и просоветским лидером Коммунистической партии Китая. И когда умирает Иосиф Сталин, в Китае началось активное отчуждение от руководства страной просталинских лидеров, в том числе и ставленника Сталина, председателя Госплана Гао Гана, руководившего Северо-Западным Китаем.
– Если я не ошибаюсь, Гао Ган выступал чуть ли не за присоединение Китая к Советскому Союзу.
– Он выступал за присоединение Маньчжурии, трёх нынешних северо-восточных областей Китая, к Советскому Союзу, чтобы избежать таким образом ядерной бомбардировки со стороны Соединённых Штатов во время гражданской войны.
Ведь США планировали не только Советский Союз бомбить ядерным оружием, но и Китай. Подобные планы разрабатывались неоднократно. Но самый главный момент, который мы упускаем: Китай в то время был практически разрушен затяжной гражданской войной, геноцид народа вёлся через опиум и другие инструменты влияния, то есть качество китайского населения менялось. Это была разрушенная страна, находившаяся даже не в рабском, а в животном состоянии, если называть вещи своими именами.
И СССР реализовал в Китае европейский план Маршалла. При этом советские вливания в китайскую экономику были в десятки раз масштабнее. По сути дела, Советский Союз заново строил Китаю экономику! Но этот момент мало кто обсуждает.
– Это происходило в 1949 году?
– С 1949 по 1958 годы, это первая пятилетка. В это время Китай показывает 20-процентный темп роста, советский "план Маршалла" осуществлял через Госплан Гао Ган, который фактически был реальным руководителем китайской экономики. После его отстранения Мао Цзэдун и начинает активную борьбу за влияние. Надо сказать, что Сталин всегда считал Мао независимым игроком и понимал, что к Советскому Союзу он лоялен не был, к тому же провёл определённые политические чистки в районах, контролируемых СССР. Ведь и Гао Ган вместе со своей группой ушёл в небытие в результате внутренней политической борьбы.
– Получается, что Мао просто уничтожил Гао Гана?
– Да, именно так. А генсек КПСС Никита Хрущев, придя к власти, упустил очень важный момент. В 1955 году он в порыве "всё начать с чистого листа" решительно отдаёт китайцам Порт-Артур, да и вообще делает много нелогичных поступков, но при этом продолжает наращивать экономическую помощь Мао Цзэдуну, который этим успешно пользуется.
Одной из крупнейших ошибок Москвы по время правления Никиты Хрущёва был разрыв с Китаем. ХХ съезд КПСС, критика Сталина и новый курс СССР на политику "мирного сосуществования" с капстранами вызвали резкое недовольство Мао Цзэдуна. Фото: Manchester Daily Express/Globallookpress.
Мы все знаем про кампанию "большой китайский скачок", продолжавшуюся с 1958 по 1960 год, но её сущность нам неизвестна. Дело в том, что все предприятия, созданные за счёт Советского Союза, были переподчинены из центрального управления Госпланом в местное. По сути, Мао раздал управление близким к себе местным элитам на кормление. И с этого начинается не "большой скачок", а дезорганизация, провинции не могут договориться между собой о поставках, взаиморасчётах и так далее.
– Так за что боролись Советский Союз и США, если, как вы говорите, экономика Китая была полностью разрушена, с населением тоже не очень хорошо, политическая составляющая некрепкая. Что в Китае было такого ценного? Или это просто по инерции после Второй мировой войны началась борьба в любой точке мира?
– Всё это абсолютно верно. Как и то, что свято место пусто не бывает и если где-то есть какой-то политический вакуум, его обязательно заполнят просоветские или проамериканские силы. Но сам по себе Китай – это растущий организм. То есть 20-процентный рост экономики каждый год в первую пятилетку и в дальнейшем – так работала советская система.
Китай представлял из себя огромный механизм, огромный рынок. И кредиты, которые предоставлялись Пекину, не было безвозвратными – Мао Цзэдун, к его чести, все кредиты вернул до копейки. И если мы им ставили заводы, то обратно получали хлопок, текстиль, различные металлы. Та же Сидзиянская нефтяная компания была в долях 50 на 50 с Советским Союзом.
Не надо забывать, что Китай – крупный игрок в центре Восточной Азии. И контроль над Китаем даёт контроль в целом над Восточной Азией. Без Китая сломить Евразию невозможно, но если бы КНР присоединился к советскому блоку наряду с Восточной Европой, это была бы совсем другая история.
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Но тут надо учитывать один немаловажный момент. Мы все думаем, что американцы искали пути, как бы переманить Китай на свою сторону. Но я не зря сказал, что Мао Цзэдун был неоднозначной фигурой. Он рассматривал вариант того, как от коммунистической идеи прийти к некой новой народной демократии, объединяющей идеи социализма и буржуазной демократии, при которой есть прослойка буржуазных элементов, мелких помещиков, лавочников и производителей, которые вместе с пролетариатом будут бороться против мирового империализма.
Фактически это ревизионизм, при котором отменялся бы термин "коммунистическая партия" с заменой его термином "демократическое движение". В результате получилось бы чисто проамериканское движение, ориентированное на левых глобалистов США. То есть такие тенденции были.
Но все китайцы знали, что Советский Союз де-факто спас Китай от японской оккупации. И для того чтобы все развернуть Пекин в сторону Вашингтона, были задействованы огромные силы, чтобы нагнетать антисоветскую истерию. Дело дошло до того, что появились заявления о том, что Советский Союз якобы готовится к ядерной бомбардировке Китая.
А конфликт на острове Даманский, который устроили прозападные генералы, был на самом деле сигналом Мао в сторону США о том, что Китай окончательно разрывает отношения со своим соседом. Чуть позднее была устроена ещё одна провокация на границе с Казахстаном в районе Желанашколя. Одновременно президент США Ричард Никсон убеждал американский Совет национальной безопасности, что Китай может стать другом. Да и "большой китайский скачок" был фактически попыткой Пекина выйти из технологической зависимости от Советского Союза.
Разрыв между Советским Союзом и Китаем стал одной из главных причин победы США в холодной войне. Этот вопрос в студии "Первого русского" ведущий программы "Без цензуры" Никита Комаров обсудил с китаеведом Николаем Вавиловым. Фото: Царьград.
Развороту Китая к США способствовало и то, что по мере ухудшения отношений Советский Союз начал экономическую блокаду соседа. Это было взаимное отторжение двух стран.
– Тогда возникает другой вопрос: зачем китайской элите нужны были США? Они считали, что СССР планировал их оккупировать?
– Дело в том, что большая часть коммунистической элиты Китая корнями из Гоминьдана. При этом советская просталинская элита ориентировалась на полную корпорацию всего хозяйства Китая с экономикой Советского Союза.
– То есть тоже присоединение – и Китай стал бы ещё одной республикой.
– Да, это был бы полный придаток в хорошем смысле. И большая часть китайской элиты понимала, что для них это грозит потерей собственного локального кланового суверенитета, власти на местах. И от этого их мог бы спасти только полный разворот к США, к Великобритании, к Японии. Эти элиты традиционно ориентировались на зарубежные силы, потому что даже если мы вспомним Коминтерн, он ведь тоже не был чисто советским.
– Так вообще конфликты были между Москвой и Коминтерном, почему его и закрыли. Вот вы упомянули, что Мао был таким ревизионистом. Получается, что его обвинения в адрес Хрущёва и Советского Союза в развенчании культа личности Сталина, в отступлении от каких-то ленинских принципов – всё это слова чистой воды. На самом деле, будучи ревизионистом, он просто использовал ХХ съезд как предлог для того, чтобы обосновать свой разворот в сторону Америки?
– Во многих публикациях часто упоминаемый тот факт, что развенчание культа личности Сталина не понравилось Мао Цзэдуну, который сразу после смерти советского лидера был смещён с поста председателя КНР, а вместо него эту должность занял Лю Шаоци. То есть это был серьёзный удар по вождизму и борьба за лидерство в коммунистическом лагере. Мао воспользовался слабой позицией Хрущёва, вступившего в конфликт со значительной частью советской элиты. Он видел, что падают силы Советского Союза, падает влияние просоветской экономической и гуманитарной элиты в Китае.
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И эта его внутриполитическая борьба за собственное господство, этот "китайский скачок" обернулись голодом и большими потерями – тогда погибло несколько десятков миллионов человек, точно никто не считал.
Потом всё это вылилось в "культурную революцию". А затем на арену вышли правые силы, Дэн Сяопин – абсолютно антисоветский лидер. Он всегда характеризовался крайне антисоветскими позициями и был полностью ориентирован на США и Японию. Возможно, из-за этого на него и была сделана ставка как на основную фигуру проамериканских сил.
– А не сыграл ли свою роль вопрос ядерного оружия? Насколько я помню, Мао неоднократно просил у Хрущёва передать Китаю технологии создания ядерного оружия, но получал отказ.
– "Великий кормчий" был убеждён, что статус "великой державы" Китай может получить, только обладая ядерным оружием. Но на начальном этапе у Китая не было ни необходимой для этого научной и промышленной базы, ни серьёзных финансовых средств, которых требовала атомная программа.
Появление у Китая ядерной бомбы в 1964 году прибавило Мао Цзэдуну уверенности в своих силах. Одновременно продолжалось нагнетание антисоветской истерии. И уже в 1965 году была сформирована секретная группа высших генералов, которая разрабатывает план по отходу от Советского Союза и переориентации на Запад. На самом деле это был не самый простой процесс.
– На это потребовалось примерно 15 лет.
– Да, для того чтобы деконструировать советско-китайские связи, была проведена огромная работа. Мало кто об этом говорит, но по нам это тоже нанесло огромный удар. Конфликт с Китаем привёл Советский Союз к милитаризации российско-китайской границы, увеличил расходы на ВПК.
Геополитические противники США отлично понимали, что Советский Союз не сможет воевать на два фронта. Так что разрыв с Китаем автоматически повлёк за собой и Хельсинкские соглашения, и рождение политики конвергенции с Западом, фактический уход Михаила Горбачёва от социалистического строя, развал страны и так далее. И этот момент мы редко учитываем.
Сейчас роль Китая в политике России ещё заметнее, но мы её недооцениваем. Я не имею в виду первое лицо государства, мне кажется, он достаточно лично относится к этому вопросу. Но основная часть нашей элиты слишком сильно повёрнута на Запад и не осознаёт тот фактор, что если Китай проиграет в противостоянии с США, это ударит и по нам. А если Си Цзиньпин не пойдёт в 2022 году на следующий срок, то внутриполитическая борьба в Китае будет очень драматической. Проигрыш Си в этой борьбе для нас будет означать второй Даманский.
– Советский Союз как-то пытался восстановить отношения с Китаем? Учитывая то, как росла китайская экономика, очевидно, что надо было как-то с ними возобновлять отношения, иначе не выдержать. Особенно учитывая огромные расходы на укрепление советско-китайской границы – это ведь действительно похлеще звёздных войн.
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– Хрущёв до последнего делал такие попытки. Но отношения становились всё хуже и хуже, хотя Китай и продолжал посылать своих делегатов на съезды Коммунистической партии Советского Союза. Но после 1969 года наступила почти полная заморозка. Персонал посольства был сильно сокращён. Многочисленные советские студенты, учившиеся в Китае, просто не могли выйти из общежития – доходило до того, что на них с ножами кидались. Улицу, которая примыкает сейчас к посольству России, переименовали в улицу советских ревизионистов.
Ситуация была очень трагической. Страны находились на грани войны: военные части довольно отсталой на тот момент китайской армии были стянуты на границу с Монголией, которую заняли наши войска. Эта ситуация растянулась на почти два десятилетия, всё это время мы несли бремя этого противостояния. Товарооборот между нашими странами сокращался в пользу Японии, Германии, ФРГ, а потом и США. А потом пришёл Горбачёв, вывел войска из Германии и Монголии, пошёл на переговоры с Дэн Сяопином, который под шумок пытался ещё и Дальний Восток у нас вырвать – якобы это он сказал кулуарно, а потом об этом рассказали переводчики.
– Получается, что Китай никогда и не претендовал на роль лидера коммунистического движения в мире, в отличие от Советского Союза, хотя говорили обратное – что именно из-за этого лидерства отношения между странами и были испорчены.
– В первую очередь, причиной стала китайская внутриполитическая борьба: Мао Цзэдун пытался сохранить власть. Вторая причина – Китай не хотел проводить модернизацию на советских условиях, в качестве младшего технологического брата. Что же до "коммунистического лидерства", то "великого кормчего" всегда отличали нездоровые амбиции, он видел себя этаким "коммунистическим богом". Своим помощникам Мао Цзэдун всегда говорил: "В меня верят, как в Бога, я император, вера в меня является религиозной".
– Отношения между Китаем и Россией по-настоящему нормализовались с приходом Си Цзиньпина? Или чуть раньше?
– Скажем так: не восстановление отношений, а союз. Об этом открыто не любят говорить, чтобы по нам не били антикитайские санкции. Но именно так: реальный союз между Россией и Китаем получился при Си Цзиньпине. К слову, он сын Си Джунсюня, правой руки Гао Гана – продолжателя просталинской армейской элиты.

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