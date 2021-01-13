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Россия едко высмеяла Украину за "кражу" ученого Королева

13 января 2021, 10:00  •  231 • Политика
Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Москва отправила Киеву ирониную гифку
Россия едко высмеяла Украину. Поводом стало то, что Незалежная обвинила ее в "краже" авиаконструктора Сергея Королева.
Москва послала Киеву ироничный официальный ответ в соцсети. Вначале, отметив, что заявление Незалежной похоже на "реальную сигнализацию кражи", в РФ поинтересовались, не начала ли Украина дорожить наследием СССР, отмечает РИА ФАН.
Затем, добавив, что в публикации показан "GIF флаг" Незалежной, взятый из советского мультфильма "Жила собака ...", украинцев призвали посмотреть его полную версию на английском языке. И даже назвали его точный адрес в "Ютуб".
Real

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