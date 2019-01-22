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Россия допустит инспекторов из Испании в расположение танкового полка под Калининградом
22 января 2019, 06:09 • 102 • Политика
Россия допустит инспекторов из Испании в расположение 11-го танкового полка Западного военного округа. Об этом сообщил представителям прессы начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Он также отметил, что в настоящий момент 11-й полк дислоцирован под Калининградом, в городе Гусев.
Испанские инспектора получат доступ к данному военному объекту в рамках так называемого Венского документа 2011 года. Это соглашение было принято на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности и предполагает взаимное посещение представителями стран-участниц организации войсковых частей и баз друг друга.
Данные меры направлены на повышения общего градуса доверия на европейском континенте. Размещенный в Калининградской области полк был определен для инспекции Испанией.
Как отметил Сергей Рыжкова, испанским специалистам — их визит запланирован на период с 22 по 24 января — предстоит проверить ранее предоставленные Россией данные о вооружении полка и планах по его развертыванию.
Обо всем этом сообщает РИА Новости.
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