Россия доминирует: Глава Пентагона заявил о растущем военном потенциале Москвы

Министр обороны США Марк Эспер признался, что обеспокоен стремлением России к доминированию. Об этом говорится в письменных показаниях главы Пентагона для палаты представителей.

В документах указывается, что демонстрация гиперзвукового оружия подтверждает страхи Пентагона по поводу растущего военного потенциала России и "намерений подорвать альянс НАТО". Также министр обороны США сообщил, что у его ведомства вызывает сильное беспокойство стремление России к доминированию в регионе.

Вдобавок к этому глава Пентагона, видимо по традиции, в очередной раз обвинил Россию в кибератаках и нарушениях международного права. При этом доказательств, как всегда, не привёл.

"Россия не собирается ни на кого нападать... Все действия России продиктованы неукоснительным соблюдением норм международного права. Нет никаких фактов, которые подтвердили бы якобы нарушение Россией норм международного права... Мы ни в коем случае не стремимся доминировать над каким-либо государством", - прокомментировал слова Министр обороны США заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с RT.

Напомним, что это именно США в одностороннем порядке выходят из международных договоров по безопасности, нарушая тем самым международное право и не соблюдая свои обязательства. И это не говоря про продвижение НАТО ближе к границам России и военные вмешательства в дела государств Ближнего Востока.