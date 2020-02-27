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Россия доминирует: Глава Пентагона заявил о растущем военном потенциале Москвы
27 февраля 2020, 08:24 • 73 • Политика
Пентагон обеспокоен "региональным доминированием" России. Министр обороны США отметил, что демонстрация гиперзвукового оружия подтверждает страхи о растущем военном потенциале России.
Министр обороны США Марк Эспер признался, что обеспокоен стремлением России к доминированию. Об этом говорится в письменных показаниях главы Пентагона для палаты представителей.
В документах указывается, что демонстрация гиперзвукового оружия подтверждает страхи Пентагона по поводу растущего военного потенциала России и "намерений подорвать альянс НАТО". Также министр обороны США сообщил, что у его ведомства вызывает сильное беспокойство стремление России к доминированию в регионе.
Вдобавок к этому глава Пентагона, видимо по традиции, в очередной раз обвинил Россию в кибератаках и нарушениях международного права. При этом доказательств, как всегда, не привёл.
Напомним, что это именно США в одностороннем порядке выходят из международных договоров по безопасности, нарушая тем самым международное право и не соблюдая свои обязательства. И это не говоря про продвижение НАТО ближе к границам России и военные вмешательства в дела государств Ближнего Востока.
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