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Россия должна заслужить право помогать Украине в борьбе против коронавируса

28 марта 2020, 10:00  •  214 • В России

Каждая из стран во время пандемии коронавируса идет своим путем в борьбе с этой заразой. Но Украина, где все осложнено последствиями «революции гидности» (как они называют свой госпереворот 2014 года), в том числе и для головного мозга, как и следовало ожидать, пошла своим нестандартным путем.

Жаркие споры развернулись сейчас в украинском политикуме вокруг вопроса, надо или нет обращаться за помощью к России. Самые адекватные эксперты уверены, что Киев сам с эпидемией не справится, а потому должен обращаться за помощью ко всем, и Россия тут не исключение. Главное – минимизировать количество жертв.

- Надо брать тесты и китайские, и южнокорейские, надо брать также и какую-то внятную методику, которая испытана. Есть разные варианты. Южная Корея – один вариант, в других странах, в Тайване, например, другой вариант. Успешных стран, которые справились и не допустили максимума этого тяжелого заболевания, - заявил в эфире телеканала NewsOne известный украинский политолог Михаил Погребинский, подчеркнув, что Украине давно пора прекратить говорить об «агрессоре» и «совке» и обратиться за помощью к России.

И в телеэфире обратился к Зеленскому.

- Не мешало бы вместо того, чтобы болтать про «совок», сказать, что мы заинтересованы в том, чтобы все, кто может, нам помогли. В том числе и Российская Федерация. Что ты боишься сказать?

Однако здравому смыслу, который на Украине уже больше 6 лет совсем не в почете, активно и успешно противостоят местные «свидомые патриоты», решающие, что для народа «лучше смерть». Директор Дипломатической Академии Сергей Корсунский вместе с ультрапатриотами из кругов националистов-радикалов заявил, что власти надо будет «иметь смелость», чтобы «отказаться от предложения помощи со стороны России, если такое последует». Потому что принятие этой помощи может ослабить антироссийские санкции Запада.

- Я не вижу ни малейшей совести, которая там (в России – прим. авт.) проснулась. На востоке продолжают стрелять, продолжают ранить и убивать наших солдат, ничего не изменилось. Они во время пандемии проводят учения в Крыму, где тренируются захватывать Николаевский аэродром, они продолжают летать бомбардировщиками над Европой, провоцируя страны НАТО, - разразился настоящим спичем этот воспитатель и учитель украинских дипломатов и привел самый «убойный» аргумент, свидетельствующий о «невменяемости» Москвы. - Они продолжают готовиться к параду 9 мая!

Львовские фармацевты отгородились от покупателей строительной пленкой.

После чего еще раз вернулся к сути вопроса:

- Ни в коем случае нельзя допустить отмены санкций и, безусловно, я считаю, что морально мы не имеем права до того, как прекратится оккупация, вообще разговаривать с ними о каких-то гуманитарных аспектах. – поставил он фактически ультиматум в логике «так не доставайся же ты никому». И, надо сказать, именно его позиция, а не Погребинского до сих остается основой позиции Киева по данной проблеме.

При этом, что характерно, Россия не выступала с намерениями оказать помощь Украине по вопросу борьбы с коронавирусом, так что что эта истерика и нагнетание СУГСа производится Киевом впустую, ради сотрясения воздуха. Да, Москва не раз подтверждала, что готова оказать помощь тем, кто обратится с такой просьбой. И позиция России, что надо объединять усилия о бороться с эпидемией единым фронтом, хороша известна. Вот только для начала нужна одна сущая безделица – просьба о помощи.

Сейчас на Украине тщательно обсасываются и гипертрофируются любые фейки о том, что Россия сама «горит и полыхает везде» от эпидемии, что российское оборудование якобы устарело и не может использоваться, что помощь России той же Италии идет последней чуть ли не во вред. При этом, никто в украинской же власти не знает, как обстоят дела на самой Украине. Но это, по их логике, вопрос второстепенный. Главное, чтобы Россия оставалась в имидже «агрессора» и «оккупанта». А Украина? Та заспивайте гимн, в нем уже все описано: «Ще не вмерла…».

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