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Россия должна взять на вооружение: Баку ещё готов договариваться

23 июля 2020, 21:05  •  51 • Политика
Россия сможет договориться с Баку, несмотря на ситуацию на приграничной с Арменией территории. По мнению эксперта, официальный Баку достаточно договороспособен. Этот момент можно и нужно использовать, полагает тюрколог Владимир Аватков.
Нынешняя власть в Азербайджане вполне договороспособна, несмотря на громкие заявления Баку из-за ситуации, сложившейся с Арменией. Об этом заявил директор Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии российский тюрколог Владимир Аватков.
По его словам, нынешний лидер государства весьма лоялен к России. Это может отчасти не устраивать местную элиту - влияние лоббистских групп в верхах Азербайджана велико. Однако сейчас у Москвы всё же есть шанс договориться с властью республики.
"Мне кажется, что нынешняя власть в Азербайджане достаточно договороспособна. Этот момент можно и нужно использовать", - отмечает эксперт, передаёт EADaily.
Напомним, что отношения между Баку и Ереваном обострились 12 июля. Вооружённое столкновение на границе привело к жертвам. После этого обе стороны конфликта обменялись публичными угрозами.
Вечером 22 июля случился ещё один инцидент на приграничной территории. В Минобороны Армении заявили, что спецназ ВС Азербайджана атаковал пост армянской армии. В свою очередь азербайджанское Минобороны опровергло это сообщение, назвав его дезинформацией.

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