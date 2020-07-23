Россия должна взять на вооружение: Баку ещё готов договариваться

Нынешняя власть в Азербайджане вполне договороспособна, несмотря на громкие заявления Баку из-за ситуации, сложившейся с Арменией. Об этом заявил директор Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии российский тюрколог Владимир Аватков.

По его словам, нынешний лидер государства весьма лоялен к России. Это может отчасти не устраивать местную элиту - влияние лоббистских групп в верхах Азербайджана велико. Однако сейчас у Москвы всё же есть шанс договориться с властью республики.

"Мне кажется, что нынешняя власть в Азербайджане достаточно договороспособна. Этот момент можно и нужно использовать", - отмечает эксперт, передаёт EADaily.

Напомним, что отношения между Баку и Ереваном обострились 12 июля. Вооружённое столкновение на границе привело к жертвам. После этого обе стороны конфликта обменялись публичными угрозами.

Вечером 22 июля случился ещё один инцидент на приграничной территории. В Минобороны Армении заявили, что спецназ ВС Азербайджана атаковал пост армянской армии. В свою очередь азербайджанское Минобороны опровергло это сообщение, назвав его дезинформацией.