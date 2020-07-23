|
Россия должна взять на вооружение: Баку ещё готов договариваться
23 июля 2020, 21:05 • 51 • Политика
Россия сможет договориться с Баку, несмотря на ситуацию на приграничной с Арменией территории. По мнению эксперта, официальный Баку достаточно договороспособен. Этот момент можно и нужно использовать, полагает тюрколог Владимир Аватков.
Нынешняя власть в Азербайджане вполне договороспособна, несмотря на громкие заявления Баку из-за ситуации, сложившейся с Арменией. Об этом заявил директор Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии российский тюрколог Владимир Аватков.
По его словам, нынешний лидер государства весьма лоялен к России. Это может отчасти не устраивать местную элиту - влияние лоббистских групп в верхах Азербайджана велико. Однако сейчас у Москвы всё же есть шанс договориться с властью республики.
"Мне кажется, что нынешняя власть в Азербайджане достаточно договороспособна. Этот момент можно и нужно использовать", - отмечает эксперт, передаёт EADaily.
Напомним, что отношения между Баку и Ереваном обострились 12 июля. Вооружённое столкновение на границе привело к жертвам. После этого обе стороны конфликта обменялись публичными угрозами.
Вечером 22 июля случился ещё один инцидент на приграничной территории. В Минобороны Армении заявили, что спецназ ВС Азербайджана атаковал пост армянской армии. В свою очередь азербайджанское Минобороны опровергло это сообщение, назвав его дезинформацией.
51
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 июля 2020, 01:00
|
17 июля 2020, 19:00
|
23 июля 2020, 08:05
|
18 июля 2020, 16:00
|
19 июля 2020, 13:00
|
21 июля 2020, 06:00
|
16 июля 2020, 22:00