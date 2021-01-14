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Россия должна выучить урок, который прогулял Трамп

14 января 2021, 09:50  •  71 • Аналитика
© AFP 2020 / Josh Edelson
Российские СМИ переполнены рассказами о всемогущих американских ИТ-платформах, забанивших президента Америки и внезапно начавших управлять миром. В утренних и вечерних передачах ТВ и радио, на ток-шоу и в газетах, не говоря уж о соцсетях и ТГ-канальчиках, все горячо обсуждают, насколько страшны FB и Twitter, а не цензура ли это или "это другое", не перейдет ли Трамп в Telegram, станут ли Telegram и Signal заменой тоталитарным Twitter и Facebook и тому подобное.
Мне лично все это кажется не очень интересным. И вот почему.
Это — старые новости.
Возможно, Трамп не читал "Трилогию желания" великого американского писателя Теодора Драйзера о похождениях могучего финансиста и капиталиста Каупервуда. А мы-то читали.
В ней Драйзер описывает, как еще в конце XIX века в Чикаго группировка отцов города (смешанная из демократов и республиканцев), владевших всеми СМИ, зачморила, заплющила и выгнала бодрого, ушлого и богатого новичка, попытавшегося стать первым парнем на Чикаго. Новичок захватил все железные дороги и сладкие концессии на постройку обычных дорог, скупил продажный муниципалитет. А враги применили все уже известные нам приемы — медийную атаку в СМИ, наем уличных люмпенов для "майдана", закрикивание всех, кто пытался выступать против группировки, и тому подобное. Купить или подкупить СМИ у Каупервуда не получилось, майданщиков — тоже.
В результате полностью купленный Каупервудом муниципалитет откачнулся от него, напуганный медийным давлением и уличным криком, — и лишил его концессий и прочего благоприятствования. Каупервуд был из всех капиталистов города самый умный, энергичный и хитрый — но ничего не смог сделать, потерял бизнес и уехал из Чикаго. Быть альфа-хищником — недостаточно, политикой нужно заниматься.
Так что управление политикой с помощью медийных атак — обычная, привычная история для Америки. Собственно, и подавляющее медийное доминирование обамовско-клинтонско-байденской группировки так называемых либералов, то есть союза глобальных финансистов, медийщиков, айтишников, капиталистов и военных, — тоже не новость. Google, FB, Twitter "топили" в пользу Обамы и Клинтон последние 12 лет — о чем было довольно много исследований.
Наивно думать, что их наглый "каминг-аут" последних недель — внезапный и неожиданный или вызван "обращениями трудовых коллективов", возмущенных преступлениями кровавого режима Трампа.
Думать, что это глобальные американские ИТ-платформы захватили власть и делают что хотят, обладая безграничными деньгами и аудиториями, — тоже наивно. Достаточно посмотреть видео 2018 года, где вызванный в сенат Марк Цукерберг в плохо сидящем неудобном костюме четыре часа краснеет, потеет и оправдывается перед конгрессменами за то, что нашел мало следов Русских Хакеров™ в избирательной кампании Трампа — 2016, чтобы понять, что не ИТ-платформы в Америке главные. В 2019-м Марк еще четыре часа оправдывался — в конгрессе США — за попытку запустить свою криптовалюту.
Можно посмотреть и более свежее видео встречи четырех ИТ-гигантов с конгрессом в июле 2020 года, прямо перед выборами, где платформы песочили за недостаточное благоприятствование демократам и требовали обещать не препятствовать победе Байдена.
В общем, не Марк управляет конгрессом, а конгресс Марком. А точнее — присланный Марку куратор. Более-менее известно, что практически во все ИТ-компании за последние 15-20 лет введены в топ-менеджмент или совет директоров кураторы от оборонки или разведки.
Кадровый безопасник Эрик Шмидт управлял Google вообще с начала 2000-х. С этими кураторами доходит, казалось бы, до смешного: бывший директор ЦРУ Леон Панетта приходит в Oracle (производитель баз данных, при чем тут ЦРУ), советник президента США по нацбезопасности Кондолиза Райс — в Dropbox (производитель сетевого диска для перекидывания файлов, ну при чем тут нацбезопасность) и тому подобное.
Но становится ясно, что это вовсе не смешно, когда компания Oracle внезапно начинает покупать американский бизнес китайской компании TikTok по требованию администрации США, а облачный хостинг Amazon вдруг сносит плохую социальную сеть трампистов.
Мне лично, как разработчику программного обеспечения, интересно не это. Я не могу понять, почему Трамп так позорно слил медийную войну. Я уже писал в 2016 году, что это политологический миф, будто Трамп выиграл предыдущие выборы за счет невероятных новых технологий манипуляции микросегментами аудитории в соцсетях, с помощью инновационной фирмы "Кембридж Аналитика" и других яйцеголовых научных волшебников. На самом деле деньги Трампа на продвижение в интернете были по большей части украдены, как говорят знающие люди, а его предвыборную рекламу видели в основном боты — именно потому, что он в этом не разбирается и стал жертвой мошенников. А выиграл он за счет своего свежего и привлекательного месседжа для "ветхой Америки" (как называет ее Виктор Мараховский).
Медийное доминирование Клинтон в 2016 году было подавляющим: из пяти тысяч "верхних" американских СМИ только 25 "топили" за Трампа, далеко не самые топовые. А остальные 95 процентов "топили" за Клинтон, как и все интернет-компании Google, FB, Twitter и другие.
Похоже, выборы тогда особенно никто и не подтасовывал, потому что не было необходимости — все были уверены, что при таком господстве в медийном воздухе у Трампа нет шансов.
Шок от победы Трампа показал демократам, что медийное давление — это еще не все. Они усвоили этот урок и на этот раз подготовились лучше. А именно: вместо общего непрямого, идеологического управления ИТ-платформами прислали им кураторов в органы управления, чтобы блокировать Трампа и трампистов в одночасье, просто по звонку; построили технологии фальсификации выборов (в том числе протащив голосование по электронной почте, с помощью которого потом вбрасывали сотни тысяч однородных писем за Байдена); построили систему легитимизации фальсификаций (в том числе на уровне высших судов, которые потом отклоняли иски Трампа "на подлете"); договорились со всеми институциями по передаче власти, что они признают победу их кандидата при любых фальсификациях, с банками, чтобы они закрывали счета Трампу. Ну и так далее.
То есть они урок выучили и сделали домашнюю работу.
Но почему его не выучил Трамп? Он же обещал в 2017-м расследовать деятельность проклинтоновских журналистов и топовых СМИ во время выборов и наказать их за ангажированность и медийные фальсификации. Но не сделал этого. Почему?
Он видел, что происходит с медийными ИТ-платформами, не мог не замечать все больше тревожных сигналов о подготовке атаки на себя и на своих сторонников ("вынос" трампистов и противников либеральной группировки из соцсетей и интернета начался сразу после 2016-го, пометки типа "президент врет" на его твитах тоже начались не во время выборов-2020).
Почему он не создал свои медийные средства? Разработать технический аналог Twitter или FB — вполне обозримая и подъемная задача, сейчас это сделать гораздо легче и дешевле, чем на заре социальных сетей, на рынке есть сколько угодно инструментов и специалистов. Это вопрос десятков миллионов долларов и года работы — которые у Трампа были.
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А потом крикнуть своим 80 миллионам подписчиков в Twitter "айда за мной" — и вот тебе взлетающая независимая соцсеть, сразу преодолевшая трение покоя, проблему курицы и яйца.
Ну вот же — кто-то (возможно, Трамп или его трамписты) создали с нуля независимую от байдено-клинтонцев сеть Parler — технически работающую, но маленькую и уязвимую, уничтоженную на прошлой неделе буквально за пару дней. Но если ты рассчитываешь в медийной войне на сеть Parler (или вообще она твоя) — тогда купи для нее надежный хостинг не на ангажированном, управляемом противниками Amazon. Создай своего хостера, купи сервера, в конце концов. Конгресс не даст на это бюджета? Но ведь Трамп миллиардер, ему это по карману, казалось бы?
Все начинания и проекты Трампа оставляют смутное ощущение недоделанности, нерешительности, остановки перед достижением результата. Какой-то американский Янукович.
В чем тут причина? Он не разбирается в медиа и ИТ?
Может быть, это синдром хорошего мальчика, как уже писали неоднократно, нежелание его и его последователей-консерваторов нарушать правила или идти на прямую конфронтацию, забота о "благе Америки"?
Возможно, он не ожидал подобного агрессивного, подлого и наглого поведения оппонентов (подтасовки, медийная атака, блокировки, предательство аппарата)? Да, у негодяев всегда арсенал средств шире. Но и Трамп не выглядит монахиней.
Или это неспособность к систематической работе, гордыня, иллюзия, что он и так красавец, что можно управлять страной и миром с помощью твитов в своем супер-аккаунте? Ну, казалось бы, умный же мужчина, успешный супербизнесмен из списка "Форбс".
Можно выбирать объяснение на свой вкус. Но медийная война, выборы и политическая карьера в результате этой нерешительности — Трампом проиграны. Перебегание трампистов в Signal или в "наш" Telegram, продолжение медийной борьбы, кажется, уже ничего не решает. Власть сменила руки. И новые хозяева — систематичны и безжалостны. Участникам штурма Капитолия (не считая убитых при штурме) будут давать чудовищные американские сроки по 25-30 лет за "внутренний терроризм" и попытку госпереворота, остальных трампистов будут банить и блокировать, самому Трампу уже закрывают счета в банках, ему грозит импичмент, а также, скорее всего, настоящее уголовное дело за "провоцирование" того же штурма парламента.
В общем, Трамп свой урок не выучил и "за полстихотворенья полчетверки получил". Но мы-то не можем себе этого позволить. Мы в еще худшем положении, чем американский президент: мы совсем не контролируем популярные у нас FB, Twitter, YouTube, Instagram, в которых до 50-60 процентов всех аккаунтов пользователей Рунета, а эти платформы — в руках нашего геополитического противника, называющего нас врагом № 1 во всех своих стратегиях. Они уже банят наши каналы и сайты, занимаются пропагандой — в общем, подают нам те же самые косвенные сигналы, что подавали и Трампу в 2016-2020 годах.
Давайте учиться на чужих ошибках наконец уже.

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