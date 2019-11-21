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Россия должна вернуть украинскому моряку «украденные трусы»

21 ноября 2019, 17:54  •  240 • В России

Ни дня без перемог и прочих побед на украинско-российском «фронте». И что с того, что Россия на войну не явилась. Это совсем не мешает украинцам «перемогать» в ежедневном режиме «страну-агрессора». Новые вести из Незалежной доказывают это с неотвратимостью стремительного домкрата.

УНИТАЗЫ НА МЕСТЕ. ПРОПАЛИ ТРУСЫ

Разошедшаяся уже на мемы в сетях история с «кражей россиянами унитазов» с украинских катеров, переданных накануне Украине, вызвала широкий резонанс в диапазоне от высокотрагедийных обвинений до обоюдных эпических издевательств.

Но тут ЦОС ФСБ России опубликовал кадры видеосъемки катеров перед передачей и съемки передачи катеров с подписанием соответствующего акта прием-передачи. Как оказалось, даже пушки в боевых модулях катеров российская сторона не демонтировала.

- На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, - говорится в официальном сообщении и ставится недвусмысленный акцент. - Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния – то это проблема самой украинской стороны.

Это что же получается, доблестные украинские военные моряки скрутили унитазы во время буксировки? Ну, в мирной жизни не пропадут, такие навыки в разы повышают капитализацию сантехников.

Но на Украине не успокаиваются. Уже сам Зеленский пообещал вернуть унитазы и прочее оборудование. А побывавший в «российском плену» военный укроморяк Андрей Эйдер после «унитазной» опупеи пробил днище дальше и обвинил «коварных российских варваров» в краже его б/у трусов. О чем написал портал «Обозреватель».

- У меня осталась всего одна пара нижнего белья, было там пар 20. Вот зачем вам б/у труханы?! – патетически вопросил Эйдер. Если учесть, что на украинском трусы звучат и пишутся как «труси», то, похоже, употребление именно этого термина добавляют признанию укроморяка дополнительную пикантность. 20 пар трусов – это вам не хухры-мухры. В кругосветку собрался или заготовил на случай боестолкновения? Осталось только уточнить, были ли утраченные «труханы» кружевными.

В ЗАММИНИСТРА ЧЕРЕЗ ПОСТЕЛЬ?

Депутаты фракции «Слуга народа», как оказалось, продуцируют скандалы гораздо чаще, чем законы. Сейчас на Украине активно обсуждают слив записи группового обсуждения депутатами этой фракции в ресторане Кривого рога способы формирования правительства. В частности, они сошлись во мнении, что новая замминистра инфраструктуры 37-летняя Александра Клитина получила свое место через постель. Удивления ни у кого это не вызвало, все сошлись во мнении, что она «афигенная» (выражаясь литературно) и «хороша подруга». А ведь эта действительно симпатичная блондинка не пришла ниоткуда, а работала в этом министерстве аж с 2015 года.

Александра КлитинаФото: Facebook

Впрочем, после переписки главы парламентского Комитета по внешней политике с проститутками, «передергивания затвора» депутатом Кивой во время заседания, целого ряда других приключений нардепов, в этом нет ничего необычного. В конце концов, глава целой партии и фракции в Верховной раде Олег Ляшко, сами знаете, что… Пусть и на «пол-шишечки».

В ближайшее время фракцию президента Зеленского в Верховной раде Украины ждет еще один скандал – правоохранительные органы подтвердили обнародованную депутатом Игорем Мосийчуком информацию, что нынешний нардеп из фракции «Слуга народа» Роман Иванисов был судим за изнасилование несовершеннолетней. А это вам не какие-то интим-услуги за должность.

P.S. Вот что ни предпримут, по итогу - сплошные «труханы».

Украина получила свои катера в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой» - ФСБ РФ.

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