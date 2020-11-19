Россия должна "просто понять"? Политолог озвучил свой вариант для Лукашенко

Многовекторность белорусской власти не найдёт понимания у Москвы. Как полагает политолог Геворг Мирзаян, не исключено, что разговоры о кардинальных реформах могут обернуться косметическими изменениями.

Тем более, отмечает он, сейчас руководство республики вернулось к прежней риторике, что Минск не собирается отказываться от многовекторной политики и что Россия должна его "просто понять".

По мнению Мирзаяна, в этой связи Москва могла бы преподать урок тем, кто попытается её обмануть, передают "Дни.ру".

По одному из вариантов развития ситуации, РФ может занять жёсткую позицию: потребовать начать конституционную реформу и остановить насилие над протестующими. А по другому сценарию, действующего лидера могут лишить информационной поддержки и других программ помощи.

Напомним, что в Белоруссии после президентских выборов 9 августа продолжаются протестные акции.