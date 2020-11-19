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Россия должна "просто понять"? Политолог озвучил свой вариант для Лукашенко
19 ноября 2020, 13:40 • 303 • Политика
Политолог Геворг Мирзаян считает, что в Белоруссии, несмотря на заверения, могут схитрить относительно политических реформ. По мнению эксперта, намёк на это даёт нынешняя риторика официального Минска.
Многовекторность белорусской власти не найдёт понимания у Москвы. Как полагает политолог Геворг Мирзаян, не исключено, что разговоры о кардинальных реформах могут обернуться косметическими изменениями.
Тем более, отмечает он, сейчас руководство республики вернулось к прежней риторике, что Минск не собирается отказываться от многовекторной политики и что Россия должна его "просто понять".
По мнению Мирзаяна, в этой связи Москва могла бы преподать урок тем, кто попытается её обмануть, передают "Дни.ру".
По одному из вариантов развития ситуации, РФ может занять жёсткую позицию: потребовать начать конституционную реформу и остановить насилие над протестующими. А по другому сценарию, действующего лидера могут лишить информационной поддержки и других программ помощи.
Напомним, что в Белоруссии после президентских выборов 9 августа продолжаются протестные акции.
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