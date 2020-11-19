Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
Сбежавшая из Крыма поразилась украинским мерам против COVID: "Мощный карант...
"Это не мальчики-скромняги": Российские "скорпионы" разрушил...
Британцы в ярости: Австрийская "пешка" России оказалась не по зубам
Главная / Политика

Россия должна "просто понять"? Политолог озвучил свой вариант для Лукашенко

19 ноября 2020, 13:40  •  303 • Политика
Политолог Геворг Мирзаян считает, что в Белоруссии, несмотря на заверения, могут схитрить относительно политических реформ. По мнению эксперта, намёк на это даёт нынешняя риторика официального Минска.
Многовекторность белорусской власти не найдёт понимания у Москвы. Как полагает политолог Геворг Мирзаян, не исключено, что разговоры о кардинальных реформах могут обернуться косметическими изменениями.
Тем более, отмечает он, сейчас руководство республики вернулось к прежней риторике, что Минск не собирается отказываться от многовекторной политики и что Россия должна его "просто понять".
По мнению Мирзаяна, в этой связи Москва могла бы преподать урок тем, кто попытается её обмануть, передают "Дни.ру".
По одному из вариантов развития ситуации, РФ может занять жёсткую позицию: потребовать начать конституционную реформу и остановить насилие над протестующими. А по другому сценарию, действующего лидера могут лишить информационной поддержки и других программ помощи.
Напомним, что в Белоруссии после президентских выборов 9 августа продолжаются протестные акции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



303
Источник
Похожие новости
19 ноября 2020, 03:35
"Вылечат в киевском дурдоме": Баранец поставил диагноз Украине, размечтавшейся о помощи турков
19 ноября 2020, 01:45
Запад придумал, как заработать на Карабахе: Американцы и британцы тянутся к золоту Арцаха
19 ноября 2020, 01:45
США выбили русских из большого спорта? Трагичные последствия "акта Родченкова" назвал Фетисов
19 ноября 2020, 07:15
"Я не буду пить русскую вакцину!": Гордон готов разбить телевизор из-за "рекламы" "Спутника V"
19 ноября 2020, 09:05
Американский "зелёный берет" оказался "Икаром из Челябинска": Спецназовец признался в работе на РФ
19 ноября 2020, 11:50
Пусть отчитывается за каждый рубль: в России предложили закрутить гайки Лукашенко
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 ноября 2020, 03:35
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
19 ноября 2020, 01:45
Украине грозит "мясорубка" уже в следующем году - эксперт
19 ноября 2020, 07:15
Американцам раскрыли жуткую правду о "ковидной яме": "Ещё ни один паци...
19 ноября 2020, 03:35
"Вылечат в киевском дурдоме": Баранец поставил диагноз Украине, размечтавше...
19 ноября 2020, 01:45
Такого не было даже в 1990-е: В Туркмении с вечера занимают очередь, чтобы купить еды
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 ноября 2020, 09:10
В Баку опешили от слов посла Азербайджана о сбитом российском вертолете
14 ноября 2020, 02:35
Для русских не жалко: В Карабахе продавщица выручила миротворцев, оказавшихся без наличных
15 ноября 2020, 16:10
Посол Азербайджана наказан после людоедского заявления о русских: Об отзыве заявили в Турции
15 ноября 2020, 05:10
"Что значит "сможет?!": Русские "успокоили" Госдеп, испугавшийся "Посейдона"
14 ноября 2020, 02:35
"Будет второй срок": Трамп отказался покидать Белый дом
16 ноября 2020, 20:35
Украине сделали заманчивое предложение по Крыму
14 ноября 2020, 20:55
"Это атака на Россию": Депутат бундестага предупредил о катастрофе в отношениях с Москвой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.