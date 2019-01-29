Россия должна продолжать переговоры с Японией и не идти на поводу в вопросе передачи территорий - эксперт

Политический аналитик Павел Клачков уверен, что в вопросе мирного соглашения с Японией наиболее выгодное развитие событий в настоящий момент - продолжение переговоров. По его мнению, подписание договора расширило бы сотрудничество между странами, однако Россия не должна идти на поводу в вопросе передачи своих территорий.

Политический аналитик Павел Клачков уверен, что договорённости между Россией и Японией не могут быть достигнуты только исходя из логики международных отношений. По его мнению, в этом вопросе необходимо учитывать и другую сторону медали - отношение к этой теме жителей России и Японии.

В Японии очень много националистов, радикально относящихся к территориальному вопросу, пояснил Клачков в беседе с корреспондентом "Невских новостей", отметив, что и в России к теме передачи своих территорий относятся очень настороженно. "Это тот базовый инстинкт российского патриотического человека, который позволял стране всегда достойно и успешно выступать в любых войнах", - напомнил собеседник издания. И нарушение этого принципа, по словам аналитика, чревато деструктуризацией внутриполитической ситуации.

По мнению эксперта, самое правильное решение в настоящий момент - продолжать переговоры. "На сегодня продолжение переговоров - это наиболее выгодное развитие событий для нас", - резюмировал Клачков, пояснив, что Москва не может отказаться от сотрудничества с Токио, но в то же время не может и "идти на поводу в вопросе передачи своих территорий другой стране".