Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Нежелание подчиняться – уже угроза для Вашингтона": Вассерман – о нов...
Чего испугались «европейские патриоты» вроде Улицкой и Алексиевич?
Пропагандисты США заставили Иран "воевать" с Россией в Сирии - эксперт...
3aшквap зa твoи дeньги
Главная / Политика

Россия должна продолжать переговоры с Японией и не идти на поводу в вопросе передачи территорий - эксперт

29 января 2019, 05:39  •  93 • Политика
Политический аналитик Павел Клачков уверен, что в вопросе мирного соглашения с Японией наиболее выгодное развитие событий в настоящий момент - продолжение переговоров. По его мнению, подписание договора расширило бы сотрудничество между странами, однако Россия не должна идти на поводу в вопросе передачи своих территорий.
Политический аналитик Павел Клачков уверен, что договорённости между Россией и Японией не могут быть достигнуты только исходя из логики международных отношений. По его мнению, в этом вопросе необходимо учитывать и другую сторону медали - отношение к этой теме жителей России и Японии.
В Японии очень много националистов, радикально относящихся к территориальному вопросу, пояснил Клачков в беседе с корреспондентом "Невских новостей", отметив, что и в России к теме передачи своих территорий относятся очень настороженно. "Это тот базовый инстинкт российского патриотического человека, который позволял стране всегда достойно и успешно выступать в любых войнах", - напомнил собеседник издания. И нарушение этого принципа, по словам аналитика, чревато деструктуризацией внутриполитической ситуации.
По мнению эксперта, самое правильное решение в настоящий момент - продолжать переговоры. "На сегодня продолжение переговоров - это наиболее выгодное развитие событий для нас", - резюмировал Клачков, пояснив, что Москва не может отказаться от сотрудничества с Токио, но в то же время не может и "идти на поводу в вопросе передачи своих территорий другой стране".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


93
Источник
Похожие новости
28 января 2019, 19:54
"Смотреть осторожно": Украинский блогер утверждает что Путину не удалось "продать" Курилы
28 января 2019, 16:39
Киев ждет "консервация" после введения "Северного потока - 2" - эксперт
29 января 2019, 05:39
Спикер парламента Новой Зеландии принес соболезнования в связи со смертью утки
Загрузка...
28 января 2019, 19:54
"Решительный Путин вступился за ребенка" в день освобождения Ленинграда от блокады
28 января 2019, 23:09
"Почему я должен что-то менять?": Толкнувший Скабееву депутат Рады не воспринял предупреждение Кадырова
28 января 2019, 10:09
Курилы наши: Две трети граждан России не хотят отдавать Японии острова - опрос
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2019, 13:54
Бронированный ветеран пал: По советскому Т-34-85 выстрелили из противотанковой ракеты – видео
25 января 2019, 23:39
После слов Кадырова депутат Рады извинился за нападение на Скабееву в ПАСЕ
24 января 2019, 01:24
Казахстан: Забыть о русских и сменить название
27 января 2019, 23:08
Пиcюнковaя иcтоpия
26 января 2019, 09:24
Чуда не произошло: Беспрецедентная операция в Испании по спасению двухлетнего мальчика закончилась трагично
27 января 2019, 01:24
«США не стоят за госпереворотом, они его возглавляют»: как прошло заседание Совбеза ООН по Венесуэле
25 января 2019, 23:39
Уволить Чубайса с волчьим билетом: Коротченко запустил голосование
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.