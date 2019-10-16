Россия должна признаться в ошибке: Японский журналист поставил ультиматум Москве

В своей публикации "Полковник КГБ преследовал правду истории" в Sankei Shimbun японский журналист Ресуке Эндо рассказал о расследовании, которое проводил полковник Алексей Кириченко. Исследование, как отмечает автор публикации, было посвящено интернированию японцев в Сибирь после разгрома японской армии в годы Второй мировой войны.

При этом Ресуке Эндо называет это интернирование японских военнопленных "государственным преступлением". Он пишет в статье, что "из-за голода, холода и истощения от тяжелого труда умерло около 55 тысяч человек", а сама тема интернирования в Советах "была строго засекречена".

Резюмируя свою публикацию, журналист фактически ставит Москве ультиматум. По его мнению, для искреннего сотрудничества с Токио "СССР и России необходимо признать ошибку, которая заключалась в нападении на Японию" (цитата по ИноСМИ).

Под нападением на Японию он подразумевает объявление войны 9 августа 1945 года. Тогда, напомним, в одну минуту после полуночи забайкальского времени наши войска начали свое вторжение одновременно на трех фронтах к востоку, западу и северу от Маньчжурии в рамках подписанного в Ялте соглашения между лидерами стран Антигитлеровской коалиции.

Соглашение было подписано в феврале 1945 года на Ялтинской конференции Иосифом Сталиным, Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем. Согласно документу Советский Союз обязался вступить в войну на стороне союзников против Японии через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. При этом было одно важное условие: Курильские острова - наши.