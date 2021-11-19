Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Приде...
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
Белоруссия оставила Европу без нефти и электричества
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожени...
Главная / Политика

Россия должна поставить Белоруссии шесть дивизионов "Искандеров" - Коротченко

19 ноября 2021, 23:15  •  51 • Политика
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Все ОТРК необходимо разместить у границ с Польшей и Литвой
Россия должна поставить Белоруссии шесть дивизионовоперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в ответ на давление Запада на Москву и Минск, что станет адекватной мерой оборонительного характера Союзного государства. Об этом заявил главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в эфире ток-шоу "60 минут".
"Президент (Александр) Лукашенко попросил два дивизиона "Искандеров". Давайте передадим ему не два, а шесть дивизионов "Искандеров"", – цитирует эксперта "Московский комсомолец".
Коротченко считает, что в таком случае Минск может разместить три дивизиона ОТРК на границе Республики вблизи Польши, а остальные – рядом с Литвой.
При этом политолог подчеркнул, что данный шаг не является выбором Москвы, однако только так можно прекратить давление со стороны НАТО на Белоруссию и Россию.
Напомним, ранее сегодня генсек Североатлантического блока Йенс Столтенберг заявил, что альянса может разместить ядерное оружие США ближе к западным границам РФ, если Германия откажется держать этот арсенал на своей территории.
Москва такое решение примет как отказ объединения отОсновополагающего акта Россия-НАТО от 27 мая 1997 года. В свою очередь, Минск рассматривает наращивание натовских сил у белорусских границ вместе с усилением военного присутствия Польши в регионе в качестве комплексных мероприятий по "подготовке к войне".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





51
Источник
Похожие новости
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное предложение"
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Лондона
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
19 ноября 2021, 07:30
Bloomberg предсказал "безусловное уничтожение" "Северного потока - 2"
19 ноября 2021, 04:00
Зима ещё не началась, а ситуация уже тяжёлая: Проблемы с углём грозят Зеленскому импичментом
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное пр...
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Ло...
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
19 ноября 2021, 07:30
Bloomberg предсказал "безусловное уничтожение" "Северного потока - 2&q...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 ноября 2021, 08:25
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных проблемах
17 ноября 2021, 02:25
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожение спутника
18 ноября 2021, 08:45
"Всё, да?!" Чему удивился Сергей Лавров на пресс-конференции
14 ноября 2021, 17:50
"Польская подлость и провокация": Кедми о ситуации на польско-белорусской границе
14 ноября 2021, 09:05
Настоящая причина "атаки мигрантов"
17 ноября 2021, 19:20
Бомба врача Владимира Зеленко
14 ноября 2021, 06:10
Нацист признал Украину Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.