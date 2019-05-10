Россия должна подчиниться решению МТМП по инциденту под Керчью – МИД Украины

По ее словам, хотя российский представитель не примет участия в заседании, это не освобождает Москву "от необходимости выполнить обязательное решение суда". Зеленко написала это в официальном Twitter МИД Украины.

Украинская сторона будет и дальше требовать освобождения украинских моряков и кораблей, находящихся сейчас под арестом в Крыму, подчеркивает Зеленко.

Ранее Россия направила официальное уведомление в Международный трибунал по морскому праву о том, что не будет принимать участия в слушаниях. Причиной названо отсутствие у трибунала соответствующей юрисдикции для вынесения решений по поводу данной ситуации.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. В результате инцидента российские силовики задержали украинских моряков и корабли, применив огонь на поражение.