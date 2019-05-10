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Россия должна подчиниться решению МТМП по инциденту под Керчью – МИД Украины

10 мая 2019, 16:39  •  25 • Политика
МИД Украины заявил, что отсутствие представителей России на публичных слушаниях Международного трибунала по морскому праву (МТМП) по делу о пересечении границы РФ украинскими судами якобы "не освобождает Россию от ответственности". Такое заявление сделала пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
По ее словам, хотя российский представитель не примет участия в заседании, это не освобождает Москву "от необходимости выполнить обязательное решение суда". Зеленко написала это в официальном Twitter МИД Украины.
Украинская сторона будет и дальше требовать освобождения украинских моряков и кораблей, находящихся сейчас под арестом в Крыму, подчеркивает Зеленко.
Ранее Россия направила официальное уведомление в Международный трибунал по морскому праву о том, что не будет принимать участия в слушаниях. Причиной названо отсутствие у трибунала соответствующей юрисдикции для вынесения решений по поводу данной ситуации.
Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. В результате инцидента российские силовики задержали украинских моряков и корабли, применив огонь на поражение.

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