Евросоюз рассматривает возможность введения так называемого "углеродного налога", в рамках которого поставщики товаров с большим углеродным следом "оплатят" переход европейских стран на "зелёную" энергетику. Однако в интервью ИА "Экономика сегодня" заместитель руководителя Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач указал на то, что инициативы Брюсселя могут вызвать скандал и обернуться крупными убытками.

Так, поставщики могут начать терять от шести до 60 миллиардов долларов. Россия является крупным поставщиком газа и нефти, вот только в данной сфере также заняты США, Катар, Алжир, Норвегия и другие страны.

Европейцы рискуют сделать свой энергетический рынок аномально дорогим и даже энергодефицитным. Поэтому для некоторых поставщиков придётся делать исключения. И если преференции предоставят американскому СПГ, это спровоцирует кризис в ЕС.

"Углеродный налог вообще может быть признан незаконным, поскольку он ограничивает свободу торговли. Этот законопроект ЕС является протекционистской мерой, противоречащей нормам ВТО", - добавил Гривач.

По мнению эксперта, попытка Европы перейти на альтернативные источники энергии выглядит неудачной из-за того, что использование солнечных батарей, ветряков и прочих "зелёных" технологий делает электроэнергию слишком дорогой. Это доказывает опыт Дании.

Как добавил старший директор и руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов, Россия должна придумать такой же наглый ответ на маневр европейцев, который сопровождается креативной аргументацией. В лоб могут действовать США, которые готовы шантажировать партнёров и действовать с позиции силы. Но уязвимым местом российской стороны является то, что она больше экспортирует товаров в ЕС, чем импортирует.

Пострадают все производители, только компании из США и Катара получат расчёты по фактическим выбросам, а вот выбросы России, Китая и Украины будут оценивать уже европейские эксперты, которые будут задействовать максимально неблагоприятные коэффициенты.

"Масштаб этой трагедии ещё предстоит оценить. Но это очень опасная история", - поведал изданию "Взгляд" гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Как ранее заявила РИА ФАН заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова, Россия должна решать газовые вопросы с Польшей только через суд.

Нормальному диалогу между сторонами мешает русофобская политика Варшавы, на которую сквозь пальцы смотрят чиновники Евросоюза. В частности, речь идёт об атаках на "Газпром", а также о попытках поляков помешать завершению строительства газопровода "Северный поток - 2".

Как отметила Мильчакова, именно из-за конфликта вокруг последнего проекта ухудшились отношения между ФРГ и Польшей. Но не факт, что немцы поддержат русских в других газовых спорах.