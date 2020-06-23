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Россия должна наказать Габунию: Зампредседателя Комитета Госдумы по обороне подсказал способ

23 июня 2020, 06:00  •  350 • Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния вновь оскорбил Владимира Путина. "Есть статья об оскорблении представителя власти. Её надо применять, наверное, к этому как раз журналисту. Возбуждается уголовное дело, и просто запрашивается эта личность", - считает заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Грузинский телеведущий Георгий Габуния снова произнёс в эфире оскорбительную речь в адрес российского президента Владимира Путина. Инцидент прокомментировал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Речь идёт об оскорбительной тираде, которую выдал грузинский телеведущий в адрес главы России в эфире канала Mtavari Аrкніи. Ранее за точно такую же выходку Габуния был уволен с телеканала "Рустави 2".
По мнению заместителя председателя Комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, грузинский журналист выражал личное мнение, а грузинское население в большинстве своём настроено к России весьма положительно. Тем более что сохранение хороших отношений с Россией в интересах Грузии, так как основной источник дохода от туризма приходится на российских граждан.
Шерин добавил, что выходки Габунии не красят ни журналистов Грузии, ни руководство страны. Поэтому такие вещи необходимо пресекать. И если это нельзя сделать по грузинским законам, то это необходимо сделать при помощи российского законодательства.
"Есть статья об оскорблении представителя власти. Её надо применять, наверное, к этому как раз журналисту. Возбуждается уголовное дело, и просто запрашивается эта личность", - сказал Александр Шерин в интервью Царьграду.

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