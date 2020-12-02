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Россия должна использовать Турцию против НАТО - эксперт
02 декабря 2020, 18:50 • 44 • Политика
Москве предложили начать раскалывать блок изнутри
Москве необходимо расширять сотрудничество с Анкарой, чтобы в дальнейшем использовать ее в противостоянии с Североатлантическим блоком. Такое мнение высказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев изданию Nation News.
Эксперт отметил, что натовские стратеги планируют увеличить военное присутствие в Черном море. Исходя из этих намерений, Россия должна развивать тесные связи с Турцией ради того, чтобы ее морские силы были формально частью флота альянса.
Также Анкара может поставить барьер для слишком частой ротации боевых кораблей НАТО в регионе.
При грамотном подходе, полагает Перенджиев, Россия может с помощью Турции в состоянии даже расколоть альянс изнутри, пишет "Свободная пресса".
На брифинге в Брюсселе 30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что для блока Черное море имеет важное стратегическое значение, причем для всех участников организации. Особо норвежец отметил сотрудничество альянса в регионе с Грузией и Украиной, по ходу обвинив РФ в нарушении "территориальной целостности" этих государств, передают РИА "Новости".
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