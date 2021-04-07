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Россия должна, а мы подумаем: Госдеп США упрекнул Москву за выход из Договора по открытому небу

07 апреля 2021, 18:45  •  91 • Политика
В Госдепе сообщили, что решение об участии США в Договоре по открытому небу пока не принято. При этом США призвали Россию "вернуться к соблюдению" этого договора.
В США заявили, что ещё не приняли решения об участии страны в Договоре по открытому небу (ДОН), который позволяет совершать разведывательные полёты над территориями стран-участниц. Об этом объявил представитель Госдепа США.
Он сообщал, что в Белом доме пока активно изучают данный вопрос и проводят консультации с союзниками и партнёрами.
Продолжающееся несоблюдение договора Россией - это один из факторов, имеющих отношение (к решению). По мере того как этот процесс продолжается, мы призываем Россию предпринять шаги по возвращению к соблюдению договора,
- заявил представитель Госдепа.
При этом США первыми в одностороннем порядке вышли из ДОН, запретив России совершать разведывательные полёты над США. Основными причинами стали более широкие возможности российских самолётов-разведчиков по сравнению с американскими, а также споры вокруг Крыма, который стал частью России, но который не признают США.
Напомним, что ДОН был одной из мер, направленных на снижение напряжённости между странами. Взаимные разведывательные полёты должны были повысить доверие стран - участниц договора друг к другу.

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