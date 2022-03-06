Россия добилась перелома на самом неудачном фронте на Украине: Триумфатора битвы назвал Умаров

Россия добилась перелома на самом неудачном фронте на Украине - информационном, заявил Джамбулат Умаров. Он назвал имя триумфатора битвы в медиапространстве, обеспечившего этот успех нашей страны.

Ведущая Царьграда Елена Афонина в эфире программы "Интервью" призналась, что не ожидала, что столько людей на Западе, на Украине и даже внутри России примутся расшатывать нашу страну путём информационных атак после начала освободительной операции в Незалежной.

Она обратила внимание, что зачастую создатели фейков пытаются бить по самому больному. Так, появлялись вбросы о жертвах среди детей из-за кампании России, о якобы вводе в нашей стране военного положения.

На этом фоне звучали яростные призывы к русским женщинам не отпускать своих мужей и сыновей для участия в спецоперации.

Потом фейкомёты принялись сеять паникёрские настроения среди наших граждан, советуя им снимать деньги и бежать из России, - мол, всё пропало.

Ведущая "Первого русского" поинтересовалась у гостя студии - вице-премьера правительства Чечни Джамбулата Умарова, удастся ли, по его мнению, всё-таки переломить эту ситуацию в информационном противостоянии, которое Россия пока, к сожалению, проигрывает.

Собеседник Царьграда указал на очень важную деталь. Он, как человек, который курирует в том числе информационную политику Чеченской Республики, выразил уверенность, что сейчас не просто наметился, а произошёл перелом в информационном столкновении с противником: