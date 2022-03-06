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Россия добилась перелома на самом неудачном фронте на Украине: Триумфатора битвы назвал Умаров

06 марта 2022, 05:05  •  89 • Политика
Россия добилась перелома на самом неудачном фронте на Украине - информационном, заявил Джамбулат Умаров. Он назвал имя триумфатора битвы в медиапространстве, обеспечившего этот успех нашей страны.
Ведущая Царьграда Елена Афонина в эфире программы "Интервью" призналась, что не ожидала, что столько людей на Западе, на Украине и даже внутри России примутся расшатывать нашу страну путём информационных атак после начала освободительной операции в Незалежной.
Она обратила внимание, что зачастую создатели фейков пытаются бить по самому больному. Так, появлялись вбросы о жертвах среди детей из-за кампании России, о якобы вводе в нашей стране военного положения.
На этом фоне звучали яростные призывы к русским женщинам не отпускать своих мужей и сыновей для участия в спецоперации.
Потом фейкомёты принялись сеять паникёрские настроения среди наших граждан, советуя им снимать деньги и бежать из России, - мол, всё пропало.
Ведущая "Первого русского" поинтересовалась у гостя студии - вице-премьера правительства Чечни Джамбулата Умарова, удастся ли, по его мнению, всё-таки переломить эту ситуацию в информационном противостоянии, которое Россия пока, к сожалению, проигрывает.
Собеседник Царьграда указал на очень важную деталь. Он, как человек, который курирует в том числе информационную политику Чеченской Республики, выразил уверенность, что сейчас не просто наметился, а произошёл перелом в информационном столкновении с противником:
И вы знаете, кто выиграл это сражение? Кто сейчас триумфально идёт, сражаясь и повергая врагов? Глава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров. Посмотрите, какая уникальная информация даётся им в его Telegram-канале. Посмотрите, какое там количество комментариев. Они разные, но в основе своей это те комментарии, которые поддерживают силу и славу русского оружия и наших воинов.

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