Россия до последнего пыталась найти общий язык с Западом, но ей отказали - Захарова

Россия до самого последнего момента пыталась найти общий язык с Западом по поводу ситуации, сложившейся на Украине, и по вопросам своей безопасности. Однако Москве отказали по всем пунктам, прокомментировала события последнего времени официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом она заявила, выступая в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". Представитель Министерства иностранных дел России отметила, что в определённый момент стало понятно, что разговаривать с украинской стороной бессмысленно. Тогда Москва обратилась напрямую к киевским кураторам. Но и эти переговоры результата не дали, сообщает портал "Народные новости".

МИД был нацелен на переговоры до 22-23 февраля, это позиция страны. Но нам отказали США и Франция. США - как "главные по тарелочкам", что касается Украины и глобальной безопасности в диалоге с Россией. А Франция - как посредник,

- отметила Мария Захарова.

Напомним, 24 февраля Россия начала спецоперацию на территории Украины. Её цель - провести демилитаризацию и денацификацию страны. Этому предшествовала провалившаяся попытка заставить НАТО отвести свои силы от наших границ и дать гарантии нерасширения на восток, а также восемь лет попыток уговорить Киев начать выполнять Минские соглашения.