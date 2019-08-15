Россия для мигрантов: Имеют ли русские право быть недовольными?!

Автор:

Смолин Михаил

Количество мигрантов в России снова начало расти. Нам говорят, что без них невозможно обойтись ни в экономике, ни при решении демографических проблем. Ущемляют ли миграционные потоки права коренных жителей?

Для начала – несколько впечатляющих цифр.

Цифры миграционных потоков

Официально в России на учёт за 2018 год было поставлено более 17,7 млн мигрантов и лиц без гражданства. Из них 3 млн приехало для туризма, 5 млн – для работы, 0,5 млн – для учёбы, 2,6 млн – частная причина, около 1 млн – по иной причине. Остальные, видимо, въехали по неизвестной для миграционной службы причине.

В Центральный федеральный округ прибыло 6,7 млн мигрантов. Из них в Москву – 3,5 млн, в Московскую область – 1,6 млн человек. Почти 3,8 млн попали в Северо-Западный федеральный округ (Санкт-Петербург и его область «пополнили» 3,3 млн мигрантов). Огромные цифры, несмотря даже на то, что более 13 млн было снято с учёта в России в прошедшем году.

Интересно, что из прибывших патенты оформили лишь 1,6 млн, а получили разрешение на работу всего 130 тысяч человек. То есть лишь 10% мигрантов официально заплатили деньги за своё пребывание и работу в России.

Теперь о получивших гражданство в 2018 году. Таких было 269 тысяч человек. Из них выходцев из Украины – 83 тысячи (а поставлено на миграционный учёт более 1,7 млн), из Казахстана – более 45 тысяч (почти 0,7 млн), из Таджикистана – почти 36 тысяч (более 2,3 млн), из Армении – более 27 тысяч (при 0,6 млн), из Узбекистана – 21 тысяча (поставлено на миграционный учёт 4,5 млн), из Молдавии – более 17 тысяч (около 0,5 млн), из Азербайджана – более 12 тысяч (при 0,6 млн), из Киргизии – почти 9 тысяч (из почти 0,9 млн), из Белоруссии – около 5 тысяч (при 0,5 млн), из Грузии – 2,5 тысячи (при почти 50 тысячах), из Туркменистана – почти 1 тысяча (из около 100 тысяч). Гражданство РФ получили и 6,5 тысяч лиц без гражданства (поставлено на миграционный учёт более 23 тысяч).

Также в Россию въехали 1,8 млн китайцев и сотни тысяч корейцев и вьетнамцев.

Фото: Free Wind 2014 / Shutterstock.com

Кроме этого, в нашей стране проживают и «привилегированные» мигранты, у которых есть вид на жительство. Их – более 800 тысяч. Из этого числа 230 тысяч человек из Украины, более 68 тысяч из Азербайджана, более 76 тысяч из Армении, 32 тысячи из Белоруссии и т. д.

Напомним, что вид на жительство разрешает мигранту трудоустройство без оформления разрешительных документов, пользование социальными правами наравне с гражданами России, ведение предпринимательской деятельности, а также даёт возможность получить гражданство РФ.

В 2018 году мигрантов въехало в Россию на 2 млн больше, чем в 2017 году. В 2016 году их было ещё меньше – 14,3 млн. А вот до этого несколько лет подряд мигрантов прибывало примерно по 17 млн (в 2015 году – 17,1 млн, в 2014-м – 17,2 млн, в 2013-м – 17,3 млн).

За первое полугодие 2019 года есть рост миграции из Таджикистана – 1,3 млн человек за полгода – и Узбекистана – 2,4 миллиона. И общее их число будет колебаться между 17 и 18 миллионами.

Полезны ли мигранты?

Мигранты в основном устраиваются на неквалифицированную работу. Этот факт предлагается воспринимать как положительный для экономики страны. И одновременно он подаётся как безальтернативный. Мол, русское население не хочет работать по этим профессиям. При этом подобный посыл власть, да и лоббисты мигрантов никогда не проверяли на практике. Разве у нас занимаются системно внутренней трудовой миграцией? Разве у нас есть такие государственные программы?

Теперь по поводу эффективности.

Федеральная налоговая служба собрала в государственную казну в 2017 году налогов только с доходов физических лиц (НДФЛ) 3,3 трлн рублей. По данным Росстата на 2017 год, официально работающих граждан в России было 71,8 млн человек. Получается, что каждый работающий гражданин РФ отчисляет в казну минимум 46 тысяч только НДФЛ. Согласно заявлениям главы ФМС, мигранты принесли России за 2015 год, купив патенты на трудовую деятельность, 29 млрд рублей.

Нам скажут, что это не все доходы, которые дали стране мигранты. Они же работали и приносили своим трудом пользу России. Да, но заработанные деньги в большинстве своём они вывезли из России. В отличие от граждан нашей страны.

Фото: www.globallookpress.com

Каждый из 17 млн мигрантов вывез из РФ хотя бы по нескольку десятков тысяч рублей заработка, то есть в общей сложности никак не меньше 1-2 триллионов рублей. Странная прибыль для России?! В результате налаженной внутрироссийской трудовой миграции эти триллионы остались бы внутри нашей экономики.

Не лучше обстоят дела и в очень важной области интеграции мигрантов в наше общество.

Так, в 2016 году заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД Москвы Михаил Трубников, выступивший на круглом столе «Профилактика и противодействие насилию в отношении женщин», озвучил несколько цифр.

Если брать общую статистику и разделить на количество изнасилований, то 75% приходится на приезжих. Из них 90% – это выходцы из стран Азии: Таджикистана, Узбекистана, Киргизии.

В целом же со времён девяностых этническая преступность выросла в четыре раза.

В этом году заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью «Российской газете» сказал следующее:

Нарушителей миграционного законодательства на начало этого года насчитывалось 2,4 миллиона человек – то есть практически это каждый четвёртый иностранец, находящийся в России.

Проблемы налицо. И они совершенно неизбежны в этой сфере при таком наплыве трудовой и преступной миграции. Никакие правоохранительные органы не в состоянии с ними справиться.

Сдавать квартиры только гражданам России – ксенофобия?

Но не только от собственно мигрантов будет испытывать неудобства коренное население России. Доморощенные «борцы за свободы» уже взяли под своё покровительство массово прибывающих в нашу страну трудовых «гостей». Либералы и всевозможные оппозиционеры готовятся создавать дополнительное давление на русское население.

Например, если вам не нравится агрессивный мультикультурализм и многомиллионная экспансия мигрантов, то уже сегодня вас обвинят во всех смертных демократических грехах. Радикально оппозиционная «Новая газета» видит дискриминацию мигрантов уже в том, что вы не хотите им сдавать свою собственность (квартиру, комнату, дом или дачу).

Фото: www.globallookpress.com

Газета поместила целое обвинительное расследование в отношении лиц «славянской национальности», не желающих сдавать свою жилплощадь иностранным мигрантам. Статья в газете так незамысловато и называется – «Славянское гнездо». Иметь славянское гнездо в местах исторического проживания русских – в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах – это плохо, это дискриминация, это ксенофобия. Ведь в объявлениях о сдаче квартиры, в этих, как утверждает «Новая газета», «дискриминационных объявлениях встречаются такие словосочетания: "только гражданам РФ", "только россиянам", "только славянам"» (статья «Славянское гнездо»).

Ведь, с точки зрения западного либерала-мультикультуралиста, всё это – ксенофобия. Россия должна быть открыта для любого мигранта из любой части мира. А сдавать квартиру «только гражданам России» – это недемократичный моветон, дискриминация, с точки зрения интернациональных борцов за свободу мигрантов.

Ох уж эти недемократические «славянские» арендодатели! Они, видите ли, не желают сдавать свою собственность иностранцам или тем, кому, как кажется оппозиции, нужно сдавать квартиры. Белоснежные свободолюбцы прямо требуют прекратить подобное «безобразие» и грозят всем не подчиняющимся статьёй о «дискриминации» (КоАП РФ, статья 5.62. «Дискриминация») и штрафами. Это у них называется свободой, только у них она слишком однобокая.

В любом бизнесе, в любых межличностных отношениях у человека есть право выбора партнёра, с которым ему будет комфортно, в том числе и в смысле культурных стереотипов поведения.

Либералы нам готовят этакую мультикультурную диктатуру. При ней завтра ксенофобией будет непредоставление мигранту своей квартиры. А послезавтра уже будет нужно оправдываться за браки между русскими и за свою традиционную сексуальную ориентацию. Сегодня же западные культуртрегеры хотят вмешиваться даже в такую сугубо индивидуальную сферу – кому сдавать свою собственность в аренду, а кому – нет.

Кстати, никакой закон о дискриминации ничего подобного не требует. Не секрет, что права гражданина и негражданина РФ пока разнятся, и здесь нет никакой дискриминации или ксенофобии. А вот агрессивное навязывание диктатуры мультикультурализма обязательно приведёт к межнациональным конфликтам, как показывает опыт Европы.

Западный мультикультурализм нам в России совершенно не нужен.

Фото: www.globallookpress.com

Новая миграционная политика

Государство отчасти чувствует определённую проблему и пытается её каким-то образом ввести в общегосударственные рамки, но пока не осознаёт опасности должным образом. И не готово сокращать объёмы миграции под давлением крупных экономических игроков, получающих на мигрантах сверхприбыли.

В прошлом, 2018 году была принята Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы. Документ важный, но достаточно декларативный.

Причины необходимости принятия больших масс мигрантов в ней обусловлены «в основном экономическими и социальными факторами», а также сохранением «исторических и культурных связей народов государств – участников Содружества Независимых Государств».

При этом указывается, что интенсивность миграционных потоков за последние пять лет (2012–2017) увеличилась на 10% и что наблюдается диспропорция в размещении мигрантов в трёх регионах: Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

В документе очень странно трактуется польза от миграционного притока. Якобы он «компенсировал естественную убыль населения». Убывают-то в нашей стране в основном русские, а приезжают на их место представители других народов. Является ли для России, Русского мира и русского народа это естественной «компенсацией»? Конечно, нет. Компенсация и замещение – разные вещи. Убыль русского населения миграция замещает новым населением, а не компенсирует.

Говорится в концепции как о заслуге, что за пять лет «в гражданство Российской Федерации принято более 1 млн человек», причём только половина из них – в рамках программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников. То есть можно предположить, что только половина из них – собственно русские.

Насколько это способствует декларируемой цели миграционной политики «поддержания межнационального и межрелигиозного мира и согласия в российском обществе» и особенно защиты и сохранения «русской культуры, русского языка… составляющих основу её культурного (цивилизационного) кода»? Сомнительно, что такой способ восполнения убыли русского населения укрепляет Россию.

Это тем более странно, что в самом документе утверждается, что

основным источником восполнения населения Российской Федерации и обеспечения национальной экономики трудовыми ресурсами должно оставаться его естественное воспроизводство.

Остаётся ли миграционная политика в реальной миграционной практике «вспомогательным средством» для роста «естественного воспроизводства» граждан РФ? Скорее, нет. Миграция, это «вспомогательное средство», уже давно заменяет «естественное воспроизводство» граждан России. И становится основным.

Фото: Dmitry Vorona/ Shutterstock.com

Все ли эти многомиллионные массы мигрантов, как пишется в концепции, «способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными членами российского общества» и «способны успешно интегрироваться в российское общество»?

По-моему, абсолютно риторический вопрос.

Способны ли миллионы среднеазиатов, сотни тысяч китайцев, корейцев, вьетнамцев «успешно интегрироваться», то есть ментально измениться и стать русскими по культуре, языку и поведению? Каждый гражданин России, ежедневно сталкивающийся в своей личной жизни с мигрантами, подтвердит их неспособность к культурно-цивилизационной интеграции. Подавляющего большинства трудовых мигрантов.

Именно поэтому замещение убывающих русских и не является полноценным. Россия перестанет быть Россией при такой миграционной политике.

Чем же тогда ограждается декларируемый в концепции «приоритет интересов Российской Федерации и российских граждан, постоянно проживающих на её территории»? Да, собственно, пока ничем. Нас, русских, не спрашивают, нужны ли нам эти многомиллионные толпы мигрантов. Ведь подавляющее большинство граждан России не получает от их нахождения в нашей стране никаких преференций, а вот социальные неудобства и культурный дискомфорт получают существенные.

Нужны ли мигранты России

Современная Россия – демократическая республика. В теории это как бы акционерное общество. Все граждане – акционеры России. Они все вместе составляют Верховную власть страны.

Современная массовая выдача гражданства происходит без всякого выяснения мнения граждан, без всякого желания «акционеров». Акции коренного населения при даровании мигрантам гражданства размываются. Чем дальше так будет продолжаться, тем больше влияние коренных граждан в такой системе будет падать. А приезжие, так как они инокультурны, будут более организованны и станут жить замкнутыми этническими анклавами. Рано или поздно это приведёт к тому, что они будут требовать себе дополнительных прав. Пойдут в политику отстаивать свои культурные требования. Так же, как это происходит в европейских странах, где мэром Лондона уже был индиец, где депутатами могут быть турки, арабы, африканцы и другие вчерашние мигранты.

Фото: www.globallookpress.com

В Европе тоже всё начиналось с завоза трудовых мигрантов, которые были нужны большим корпорациям как дешёвая сила, а европейским политиканам – как масса, которая нивелирует европейские народы для лучшего вхождения в единообразный Европейский союз. Но агрессивно навязываемый мультикультурализм провалился даже в Европе. А продолжающаяся миграция создаёт всё новые и более взрывоопасные прецеденты. Выход из создавшейся ситуации выглядит всё менее оптимистично и мирно.

Нужно ли нам идти по европейскому пути? Нужно ли продолжать наращивать многомиллионную миграцию?

Мы, слава Богу, ещё не дошли до геркулесовых европейских столбов, но явно переусердствовали с трудовой миграцией, которая во многом становится не такой уж и трудовой в нашей стране. Наркоторговля, этническая преступность, теневая экономика, коррупционные связи, покупка гражданства РФ, межнациональные столкновения, распространение безработицы среди мигрантов – это реальность нашей жизни.

Пора наводить в этой сфере порядок. И прежде всего – с количеством и качеством трудовой миграции.

Нужно планомерное и системное замещение мигрантов коренным населением. Необходимо развивать внутрироссийскую трудовую миграцию. Запрещать в отдельных отраслях экономики наём иностранцев и потихоньку замещать либо местной внутрирегиональной миграцией, либо русской из стран СНГ. Там, где пока не можем обойтись без трудовой миграции, необходимо улучшать контроль, как правоохранительный, так и финансовый.

Огромные средства уходят в теневую экономику, в чёрный нал, вывозятся из страны. Россия недополучает большие средства, но получает огромную коррупцию. Экономию от мигрантов имеют в основном крупные бизнес-структуры, миграционные лоббисты и криминальные миграционные лидеры, которые поставляют своих соотечественников на этот рынок трудовых услуг. Нужно умерить аппетиты первых, расследовать деятельность вторых и пересажать третьих, если они виновны в криминале.

Фото: www.globallookpress.com

Могут сказать, что многие правоохранители, которые по долгу службы обязаны контролировать трудовую миграцию, сами коррумпируются. Да, это огромная проблема. Проблема, которая также вопиет о том, что такие мощные массы мигрантов невозможно эффективно контролировать. Слишком много там криминала и коррупционных соблазнов. Необходимо снижение количества приезжих, особенно в больших мегаполисах. Культурное поведение, принятие местных правил должны требовать именно правоохранительные органы. Ситуации, когда местным жителям становится невозможно жить в тех районах, где много мигрантов, – это социальная и гуманитарная катастрофа.

Особый вопрос – контроль за покупкой мигрантами гражданства РФ. Думаю, здесь особенно много коррупционной составляющей. Закрытые диаспоральные общества массово покупают гражданство и затем будут стремится во власть – устанавливать свои порядки. Как это было в девяностые годы с нашими преступными сообществами, делегировавшими во власть своих криминальных представителей.

Тактическая погоня за дешёвой рабочей силой в стремлении к сиюминутным успехам в экономике, которые к тому же не видны, может в долгую, для стратегического цивилизационного развития России стоить очень дорого. Критически дорого.

Пора принимать меры. Они должны быть спокойными, продуманными, но системными и неотвратимыми.